Близько 100 років тому пекельний шторм охопив мегаполіс: з неба посипався червоний сніг (фото)

На початку 1930-х років жителі Бостона зіткнулися з неймовірним пекельним штормом, який змінив навколишній світ. Регіон засипало снігом, що зовсім не стало сюрпризом для метеорологів, але що справді здивувало вчених і місцевих жителів — опади несподівано виявилися червоними.

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Про це пише IFLScience.

1930-ті роки відомі невдалою епохою "пилової бурі" — сумного періоду в минулому США, коли погане управління Великими рівнинами призвело до катастрофічних умов, оскільки порошкоподібний верхній шар ґрунту піднявся в повітря. Водночас на локальному рівні це призвело до руйнівних пилових бур, але найсильніші з них мали далекосяжні наслідки, всипавши Нову Англію червоним снігом.

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Наслідки поганого управління

Дослідники зазначають, що наслідки поганого управління земельними ресурсами в сучасному світі добре відомі: те, як ми обробляємо землю за допомогою таких дій, як оранка і догляд за місцевими видами рослин може вплинути на здоров'я землі.

Результати досліджень вказують, якщо надто багато практикувати та те, і інше перед жахливою посухою, це призводить до того, що ландшафт вкривається тонким, схожим на порошок верхнім шаром ґрунту. Коли трави, що утримують цей ґрунт, зникають, сильні вітри підіймають дрібні частинки в повітря і вони розносяться на кілометри, а часом і на тисячі кілометрів.

"Криваві бурі"

У деяких випадках, за словами вчених, частинки подолали неймовірну відстань, якої виявилося достатньо, щоб пил з Великих рівнин змішався зі сніжними бурями в Новій Англії. Глинисто-червоний пил забарвив сніг у червоний колір, але в інших місцях наслідки Пилової бурі відчувалися більш люто.

Згідно з деякими записами, пилові бурі призвели до того, що Нью-Йорк занурився в напівтемряву, що нагадує часткове затемнення, тоді як в інших місцях фермери, які зазнали збитків від посухи, постраждали ще більше через пил. Жителі різних американських штатів також заявляли про такі симптоми, як:

подразнення очей;

подразнення горла.

Один із найсильніших штормів того періоду отримав назву "Чорна неділя". ЗМІ писали про те, що не було жодного дня, щоб Канзас-Сіті не був обложений поривом вітру і бруду. У рідкісних випадках, коли вітер стихав на кілька годин, повітря було настільки наповнене пилом, що над містом, здавалося, нависла хмара туману. Через цю тривалу облогу пилу і те, що кожна будівля була заповнена ним, повітря стало нестерпним для дихання, і в багатьох людей унаслідок цього з'явилися болі в горлі та пилові застуди.

Раніше Фокус писав про те, що астрономи нарешті знайшли причину гігантських планетарних пилових бур на Марсі.