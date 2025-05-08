Тысячи лет назад кто-то создал "темную землю" Амазонии: как появилась сверхплодородная почва

Леса Амазонии называют «зелеными легкими» планеты и они также являются одним из крупнейших хранилищ углерода на Земле. Теперь ученые обнаружили, что богатая почва содержит тысячи тонн углерода, создаваемого в течение сотен лет.

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Об этом пишет IFLScience.

Результаты нового исследования показывают, что древние участки сверхлодородной черной почвы были найдены разбросанными по всему тропическому лесу Амазонки, поддерживая сельскохозяйственные общины в густых джунглях в течение тысяч лет.

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"Темная земля" Амазонки

Десятилетиями археологи пытались найти объяснение этой так называемой амазонской "темной земле". Однако теперь исследования показывают, что она была намеренно создана древними культурами. Более того, ученые считают, что сверхплодородная почва, вероятно, все еще продолжает производиться современными коренными общинами.

По словам автора исследования Тейлор Перрон, большим поселениям просто необходима питательная база. В то же время почва в Амазонии сильно выщелочена питательными веществами и по своей природе не подходит для выращивания большинства культур.

В то же время ученые обнаружили, что "темная земля" Амазонии богата такими жизненно важными компонентами, как:

углерод;

фосфор;

калий.

Все это позволяет коренным поселениям выращивать урожай в районах, которые в противном случае были бы бесплодными и непродуктивными.

Теории происхождения "темной земли"

Ученые не были уверенны, как именно появилась "темная земля" Амазонии, но у них было несколько теорий. Некоторые считали, что земли намерено возделывали, а другие утверждали, что она появилась как случайный побочный продукт других сельскохозяйственных практик.

В новом исследовании ученые попытались решить эту загадку и отправились на территорию коренных народов Куикуро в бразильской Амазонии, где участки темной земли были обнаружены как в древних поселениях, так и в современных деревнях.

В современном поселении коренных народов Куикуро II исследователи отметили, как местные жители сваливали большие количества богатых питательными веществами органических отходов от рыболовства и выращивания маниоки в мусорные кучи. Через несколько лет эти кучи компостировались, образуя темную землю, которую затем использовали для посадки культур, требовательных к питательным веществам, плохо растущим в немодифицированных почвах Амазонки.

По словам другого автора исследования Моргана Шмидта, им с коллегами удалось раскрыть несколько стратегий, используемых коренными народами, которые позволяли увеличить плодородность почвы. А именно:

разбрасывание золы;

разбрасывание древесного угля;

разбрасывание органических отходов.

Древние стратегии коренных народов

Ученые попытались выяснить, какие стратегии коренные народы использовали в прошлом. Для этого команда сравнила темную землю из Куикуро II с образцами, взятыми из близлежащих археологических памятников, включая некоторые древние деревни, которые когда-то были домом для предков Куикуро.

Результаты показали, что пространственное расположение темной земли в этих древних поселениях соответствовало таковому в Куикуро II, причем большая ее часть откладывалась в центре деревни, а трансекты простирались наружу к краям, как спицы колеса.

Любопытно, что состав древней и современной "темной земли" был идентичен — все они демонстрировали десятикратное обогащение фосфором, калием, кальцием, магнием, марганцем и цинком в сравнении с немодифицированными почвами Амазонки.

По словам Шмидта, все эти элементы присутствуют в людях, животных и растениях и снижают токсичность алюминия в почве, что является печально известной проблемой в Амазонии. Все эти элементы делают почву более пригодной для роста растений.

Таким образом ученые пришли к выводу, что коренные народы Амазонии намеренно создавали "темную землю" в течение тысяч лет. Также было обнаружено, что темная земля хранит огромное количество углерода в результате всей органической материи, которая пошла на ее создание. Например, в древнем поселении Секу, по оценкам, 4500 тонн углерода оставались в ловушке в этой черной почве на протяжении столетий.

Ранее Фокус писал о том, что исследователи обнаружили следы исчезнувших цивилизаций доколумбовых времен.