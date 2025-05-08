Тисячі років тому хтось створив "темну землю" Амазонії: як з'явився надродючий ґрунт

Ліси Амазонії називають "зеленими легенями" планети й вони також є одним із найбільших сховищ вуглецю на Землі. Тепер учені виявили, що багатий ґрунт містить тисячі тонн вуглецю, створюваного протягом сотень років.

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Про це пише IFLScience.

Результати нового дослідження показують, що стародавні ділянки надродючого чорного ґрунту були знайдені розкиданими по всьому тропічному лісу Амазонки, підтримуючи сільськогосподарські громади в густих джунглях протягом тисяч років.

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"Темна земля" Амазонки

Десятиліттями археологи намагалися знайти пояснення цій так званій амазонській "темній землі". Однак тепер дослідження показують, що вона була навмисно створена стародавніми культурами. Ба більше, вчені вважають, що надродючий ґрунт, ймовірно, все ще продовжує вироблятися сучасними корінними громадами.

За словами автора дослідження Тейлор Перрон, великим поселенням просто необхідна поживна база. Водночас ґрунт в Амазонії сильно вилужений поживними речовинами і за своєю природою не підходить для вирощування більшості культур.

Водночас учені виявили, що "темна земля" Амазонії багата на такі життєво важливі компоненти, як:

вуглець;

фосфор;

калій.

Усе це дає змогу корінним поселенням вирощувати врожай у районах, які в іншому разі були б безплідними та непродуктивними.

Теорії походження "темної землі"

Учені не були впевнені, як саме з'явилася "темна земля" Амазонії, але в них було кілька теорій. Деякі вважали, що землі навмисно обробляли, а інші стверджували, що вона з'явилася як випадковий побічний продукт інших сільськогосподарських практик.

У новому дослідженні вчені спробували розв'язати цю загадку і вирушили на територію корінних народів Куїкуро в бразильській Амазонії, де ділянки темної землі було виявлено як у стародавніх поселеннях, так і в сучасних селах.

У сучасному поселенні корінних народів Куїкуро II дослідники відзначили, як місцеві жителі звалювали великі кількості багатих поживними речовинами органічних відходів від рибальства і вирощування маніоки в сміттєві купи. За кілька років ці купи компостувалися, утворюючи темну землю, яку потім використовували для посадки культур, вимогливих до поживних речовин, які погано ростуть у немодифікованих ґрунтах Амазонки.

За словами іншого автора дослідження Моргана Шмідта, їм із колегами вдалося розкрити кілька стратегій, які використовували корінні народи, що давали змогу збільшити родючість ґрунту. А саме:

розкидання золи;

розкидання деревного вугілля;

розкидання органічних відходів.

Стародавні стратегії корінних народів

Вчені спробували з'ясувати, які стратегії корінні народи використовували в минулому. Для цього команда порівняла темну землю з Куїкуро II зі зразками, узятими з довколишніх археологічних пам'яток, включно з деякими стародавніми селами, які колись були домівкою для предків Куїкуро.

Результати показали, що просторове розташування темної землі в цих стародавніх поселеннях відповідало такому в Куїкуро II, причому більша її частина відкладалася в центрі села, а трансекти простягалися назовні до країв, як спиці колеса.

Цікаво, що склад стародавньої та сучасної "темної землі" був ідентичний — усі вони демонстрували десятикратне збагачення фосфором, калієм, кальцієм, магнієм, марганцем і цинком, як порівняти з немодифікованими ґрунтами Амазонки.

За словами Шмідта, всі ці елементи присутні в людях, тваринах і рослинах і знижують токсичність алюмінію в ґрунті, що є сумнозвісною проблемою в Амазонії. Усі ці елементи роблять ґрунт більш придатним для росту рослин.

Таким чином вчені дійшли висновку, що корінні народи Амазонії навмисно створювали "темну землю" протягом тисяч років. Також було виявлено, що темна земля зберігає величезну кількість вуглецю внаслідок усієї органічної матерії, яка пішла на її створення. Наприклад, у стародавньому поселенні Секу, за оцінками, 4500 тонн вуглецю залишалися в пастці в цьому чорному ґрунті протягом століть.

Раніше Фокус писав про те, що дослідники виявили сліди зниклих цивілізацій доколумбових часів.