Ученые разгадали геном единорога, которого никогда не видели: животные могут появиться вновь (фото)

Исследователи впервые секвенировали геном одного из самых редких животных в мире — «азиатского единорога», которого не видели уже более 10 лет. Первый в своем роде генетический анализ дает надежду на то, что вид удастся спасти от вымирания — если еще не слишком поздно.

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Об этом пишет Science Alert.

Саола (Pseudoryx nghetinhensis, произносится как сау-ла) — крупный рогатый скот, обитающий в горных лесах Вьетнама и Лаоса. У него есть пара длинных прямых рогов на голове и характерные белые отметины на морде.

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Азиатский единорог

Саола также известны, как "азиатские единороги": их прозвали так из-за рогатой головы и чрезвычайно редкости. Вид не был научно описан до 1993 года и об их пор ученые никогда не видели его лично и не изучали в дикой природе. Несколько десятков были пойманы местными жителями, но, к сожалению, все они погибли в течение нескольких месяцев.

Сегодня вид находится под угрозой исчезновения, а популяция оценивается от 50 до нескольких сотен особей. Однако ситуация может оказаться значительно хуже, поскольку последнее подтвержденное наблюдение было зафиксировано фотоловушкой лишь в 2013 году — ученые опасаются, что вид мог полностью вымереть.

Последняя известная фотография живой саолы (справа в кадре), сделанная фотоловушкой во Вьетнаме в 2013 году Фото: WWF-Vietnam

Секрет единорога разгадан

В новом исследовании международная группа ученых впервые использовала образцы кожи, волос, костей и других тканей, чтобы реконструировать геном саолы, собрав бразцы кожи, волос, костей и других тканей, чтобы реконструировать геном саолы. В результате им удалось собрать воедино эталонный геном и последовательности 26 особей.

Результаты также указывают на то, что генетическое разнообразие саолы снижается еще со времен последнего ледникового периода. Данные фактически указывают на то, что за последние 10 000 лет на планете не существовало более 5000 особей одновременно.

Впрочем, есть и хорошие новости. По словам соавтора исследования, биолога из Копенгагенского университета в Дании Дженис Гарсии Эрилл, они с коллегами обнаружили, что существует две генетически различные популяции "азиатских единорогов":

северная популяция;

южная популяция.

Разделение произошло между 5000 и 2000 лет назад, однако со временем генетическое разнообразие в обеих популяциях снизилось и они утратили части своего генетического кода. Ученые полагают, что это может стать ключом к восстановлению вида.

Возвращение азиатского единорога

По словам Эрилл, генетическая вариация, утраченная в каждой популяции, дополняет другую — если их смешать, они могут компенсировать то, чего не хватает другой. Ученые уже работали над созданием программы разведения в неволе, но было неясно, будет ли у них достаточно генетического разнообразия, чтобы быть жизнеспособными.

По словам другого автора исследования, биолога Расмуса Хеллера, если ученым удастся собрать воедино хотя бы дюжину саол, в идеале из обеих популяций, это может позволить ученым сформировать основу будущей новой популяции. Более того, модели указывают на то, что у вида будут приличные шансы на долгосрочное выживание.

Впрочем, успех эксперимента будет зависеть от того, удастся ли ученым обнаружить достаточное количество живых особей. Это, увы, непростая задача.

Самка саолы в неволе в 1996 году Фото: William Robichaud

Единороги живут и в океане

Недавно ученые рассказали о самых редких единорогах, бороздящих просторы океана — нарвалов с двумя бивнями. Исследователи отмечают, что такое происходит чрезвычайно редко, однако порой случается, что у нарвалов может вырастать сразу два "рога", за которые их и прозвали морскими единорогами.

Ранее Фокус писал о 10 видах животных, которые могут вскоре исчезнуть.