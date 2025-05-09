Учені розгадали геном єдинорога, якого ніколи не бачили: тварини можуть з'явитися знову (фото)

Дослідники вперше секвенували геном однієї з найрідкісніших тварин у світі — "азійського єдинорога", якого не бачили вже понад 10 років. Перший у своєму роді генетичний аналіз дає надію на те, що вид вдасться врятувати від вимирання — якщо ще не надто пізно.

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Про це пише Science Alert.

Саола (Pseudoryx nghetinhensis, вимовляється як сау-ла) — велика рогата худоба, що мешкає в гірських лісах В'єтнаму і Лаосу. У неї є пара довгих прямих рогів на голові та характерні білі відмітини на морді.

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Азійський єдиноріг

Саола також відомі, як"азійські єдинороги": їх прозвали так через рогату голову і надзвичайну рідкісність. Вид не був науково описаний до 1993 року, і відтоді вчені ніколи не бачили його особисто і не вивчали в дикій природі. Кілька десятків були спіймані місцевими жителями, але, на жаль, усі вони загинули протягом кількох місяців.

Сьогодні вид перебуває під загрозою зникнення, а популяція оцінюється від 50 до кількох сотень особин. Однак ситуація може виявитися значно гіршою, оскільки останнє підтверджене спостереження було зафіксоване фотопасткою лише 2013 року — науковці побоюються, що вид міг повністю вимерти.

Остання відома фотографія живої саоли (праворуч у кадрі), зроблена фотопасткою у В'єтнамі 2013 року Фото: WWF-Vietnam

Секрет єдинорога розгадано

У новому дослідженні міжнародна група вчених вперше використала зразки шкіри, волосся, кісток та інших тканин, щоб реконструювати геном саоли, зібравши зразки шкіри, волосся, кісток та інших тканин, щоб реконструювати геном саоли. У результаті їм вдалося зібрати воєдино еталонний геном і послідовності 26 особин.

Результати також вказують на те, що генетичне різноманіття саоли знижується ще з часів останнього льодовикового періоду. Дані фактично вказують на те, що за останні 10 000 років на планеті не існувало понад 5000 особин одночасно.

Утім, є й хороші новини. За словами співавторки дослідження, біологині з Копенгагенського університету в Данії Дженіс Гарсії Ерілл, вони з колегами виявили, що існують дві генетично різні популяції "азійських єдинорогів":

північна популяція;

південна популяція.

Поділ стався між 5000 і 2000 років тому, проте з часом генетичне розмаїття в обох популяціях знизилося і вони втратили частини свого генетичного коду. Вчені вважають, що це може стати ключем до відновлення виду.

Повернення азійського єдинорога

За словами Ерілл, генетична варіація, втрачена в кожній популяції, доповнює іншу — якщо їх змішати, вони можуть компенсувати те, чого не вистачає іншій. Науковці вже працювали над створенням програми розведення в неволі, але було незрозуміло, чи матимуть вони достатню генетичну різноманітність, щоб бути життєздатними.

За словами іншого автора дослідження, біолога Расмуса Хеллера, якщо вченим вдасться зібрати докупи хоча б дюжину саол, в ідеалі з обох популяцій, це може дати змогу вченим сформувати основу майбутньої нової популяції. Ба більше, моделі вказують на те, що у виду будуть пристойні шанси на довгострокове виживання.

Втім, успіх експерименту залежатиме від того, чи вдасться вченим виявити достатню кількість живих особин. Це, на жаль, непросте завдання.

Самка саоли в неволі 1996 року Фото: William Robichaud

Єдинороги живуть і в океані

Нещодавно вчені розповіли про найрідкісніших єдинорогів, що борознять простори океану, — нарвалів із двома бивнями. Дослідники зазначають, що таке трапляється надзвичайно рідко, проте часом трапляється, що в нарвалів може виростати одразу два "роги", за які їх і прозвали морськими єдинорогами.

Раніше Фокус писав про 10 видів тварин, які можуть незабаром зникнути.