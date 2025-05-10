53-летний космический корабль СССР рухнул на Землю, но никто не знает где он упал

Корабль "Космос-482" так и не завершил свою миссию и до Венеры, куда его отправили, не долетел. С 1972 года он болтался на орбите.

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Об этом пишет The Sun.

"Космос-482" скорее всего упал в океан

Космический корабль советской эпохи потерпел крушение на Земле спустя более полувека после неудачного запуска на Венеру. Он упал, совершив "неконтролируемое возвращение в атмосферу", подтвердила Служба космического наблюдения и слежения Европейского союза.

Управление Европейского космического агентства по исследованию космического мусора согласилось с тем, что "Космос-482" вернулся в атмосферу после того, как не появился над немецкой радиолокационной станцией. Пока не ясно, где потерпел крушение советский космический корабль и какая его часть пережила огненное падение.

Посадочный модуль "Космос 482" Фото: Wikipedia

Эксперты заранее заявили, что он может упасть на Землю почти целым, так как "Космос-482" был построен с расчетом на посадку на Венеру — самую горячую планету Солнечной системы.

Кусок космического мусора, получивший название "Космос 482 Десантный аппарат", был впервые запущен в 1972 году с намерением приземлиться на соседней с Землей планете. Однако эта миссия провалилась, и с тех пор "Космос-482" застрял на низкой околоземной орбите, развалившись на несколько частей.

Марко Лангбрук, преподаватель Делфтского технического университета в Нидерландах, предсказал возвращение посадочного модуля в своем блоге.

Ученые заявили, что вероятность того, что "Космос-482" врежется в людей или здания, крайне мала.

Круглая секция посадочного модуля, диаметр которой оценивается в один метр, была последней частью, все еще летавшей в космосе. Хотя этот кусок металла был относительно небольшим, он весил около полутонны.

Это всего лишь один из примерно 35 000 фрагментов космического мусора, созданного человеком, размером более 10 см, которые отслеживаются экспертами.

Лангбрук нанес на карту возможную зону крушения, где может приземлиться "Космос-482". Она охватывает огромную территорию по обе стороны экватора. Наиболее вероятным результатом является приводнение в одном из океанов.

Напомним, Фокус писал про историю космического аппарата "Космос-482". Хотя он потерпел неудачу, несколько космических кораблей долетели до Венеры и сделали уникальные снимки поверхности самой горячей планеты Солнечной системы.

Не только старые космические аппараты падают на Землю десятилетия спустя. Так, обломки космического корабля Илона Маска разлетелись по всей Земле и оказались на пляжах курорта для миллиардеров.