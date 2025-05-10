53-річний космічний корабель СРСР звалився на Землю, але ніхто не знає де він упав

Корабель "Космос-482" так і не завершив свою місію і до Венери, куди його відправили, не долетів. З 1972 року він бовтався на орбіті.

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Про це пише The Sun.

"Космос-482" найімовірніше впав в океан

Космічний корабель радянської епохи зазнав аварії на Землі через понад півстоліття після невдалого запуску на Венеру. Він упав, здійснивши "неконтрольоване повернення в атмосферу", підтвердила Служба космічного спостереження і стеження Європейського союзу.

Управління Європейського космічного агентства з дослідження космічного сміття погодилося з тим, що "Космос-482" повернувся в атмосферу після того, як не з'явився над німецькою радіолокаційною станцією. Поки що не зрозуміло, де зазнав аварії радянський космічний корабель і яка його частина пережила вогняне падіння.

Посадковий модуль "Космос 482" Фото: Wikipedia

Експерти заздалегідь заявили, що він може впасти на Землю майже цілим, оскільки "Космос-482" був побудований з розрахунком на посадку на Венеру — найгарячішу планету Сонячної системи.

Шматок космічного сміття, що дістав назву "Космос 482 Десантний апарат", було вперше запущено 1972 року з наміром приземлитися на сусідній із Землею планеті. Однак ця місія провалилася, і відтоді "Космос-482" застряг на низькій навколоземній орбіті, розвалившись на кілька частин.

Марко Лангбрук, викладач Делфтського технічного університету в Нідерландах, передбачив повернення посадкового модуля у своєму блозі.

Учені заявили, що ймовірність того, що "Космос-482" вріжеться в людей або будівлі, вкрай мала.

Кругла секція посадкового модуля, діаметр якої оцінюється в один метр, була останньою частиною, яка все ще літала в космосі. Хоча цей шматок металу був відносно невеликим, він важив близько пів тонни.

Це всього лише один із приблизно 35 000 фрагментів космічного сміття, створеного людиною, розміром понад 10 см, які відстежуються експертами.

Лангбрук наніс на карту можливу зону аварії, де може приземлитися "Космос-482". Вона охоплює величезну територію по обидва боки екватора. Найімовірнішим результатом є приводнення в одному з океанів.

Нагадаємо, Фокус писав про історію космічного апарату "Космос-482". Хоча він зазнав невдачі, кілька космічних кораблів долетіли до Венери й зробили унікальні знімки поверхні найгарячішої планети Сонячної системи.

Не тільки старі космічні апарати падають на Землю десятиліття потому. Так, уламки космічного корабля Ілона Маска розлетілися по всій Землі й опинилися на пляжах курорту для мільярдерів.