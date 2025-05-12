Самое жуткое место: ученые впервые засняли таран, несущийся по морскому дну и уничтожающий все живое

Исследователи получили первые в мире кадры, показывающие действительно катастрофическое и разрушительное воздействие траления в процессе его осуществления. Ученые назвали кадры леденящими душу.

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Об этом пишет IFLScience.

Последний фильм Дэвида Аттенборо OCEAN включает леденящие душу кадры траления с точки зрения, которую ранее никогда прежде не видели: животные на его пути. На первых в истории кадрах можно увидеть, как головоногие моллюски и скаты спасаются от стены из веревок и металла, когда она проносится по морскому дну, уничтожая все на своем пути. По мнению исследователей, это душераздирающее зрелище в очередной раз подкрепляет послание: если человечество спасет море — оно спасет планету.

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Ущерб виден из космоса

Исследования показывают, что в настоящее время ущерб, наносимый людьми морям, буквально виден из космоса: каждый раз, когда траулер опускает свою сеть и несется по морскому дну, он поднимает вздымающиеся шлейфы осадка, создавая следы разрушений, которые были сфотографированы на спутниковых снимках. Некоторые иловые следы простираются на десятки километров, и каждый из них знаменует собой разрушение экосистемы, на восстановление которой могут уйти годы.

Исследование, проведенное в 2017 году показало, что траление дна океана может лишить его до 41% морского дна — на восстановление потери этого биоразнообразия может потребоваться больше 6 лет. Около четверти всех выловленных в дикой природе морепродуктов вылавливается с помощью траулеров каждый год, что дает вам представление о масштабах разрушения. Но еще более пугающе, что последствия траления буквально можно заметить з космоса.

Современный промышленный донный траулер рыщет по дну океана цепью или металлической балкой, загоняя все, что он потревожит, в сеть позади. Часто охотясь всего за одним видом, траулер уничтожает буквально все, что встречается на его пути. В результате более трех четвертей улова траулера могут быть выброшены.

Сложное восстановление

Исследование 2024 года показало насколько радикально могут восстанавливаться экосистемы при реализации мер по охране морской среды. Опираясь на 15 лет исследований в охраняемой морской зоне залива Лайм, было отмечено увеличение видов рифов на 95% и увеличение количества рыбы на невероятные 400%. Они также наблюдали изменения, которые сделали морское дно более устойчивым к экстремальным штормам, что будет способствовать текущему восстановлению этой охраняемой зоны.

Рыболовство не является проблемой

Исследователи также отмечают, что желание защитить океан вовсе не означает, что рыболовство — это плохо. На самом деле рыболовство является основным источником существования для миллионов людей во всем мире, и часто именно эти люди больше всего стремятся улучшить то, как мы сохраняем ресурсы океана.

Ученые также пришли к выводу, что самое важное место на Земле, вероятно, находится не на суше, а в море. Увы, Мировой океан также является самым мало изученным местом на планете.

Ранее Фокус писал о самом неисследованном месте на Земле: мы видели лишь 0,001% этой территории.