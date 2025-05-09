В океане найдены более сотни скрытых дорог: ими пользуются миллионы (фото)

Земные океаны могут казаться нам просторами одной и той же воды, географически разделенными людьми. Однако это не совсем так для морских обитателей, которые следуют невидимым маршрутам во время своей миграции.

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Об этом пишет Science Alert.

В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы отследить невидимые маршруты, по которым более 100 мигрирующих морских видов регулярно пересекают международные линии. В результате австралийским и американским ученым удалось составить интерактивную карту, показывающую узкие пути, соединяющие места обитания в океане.

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Скрытые пути в океане

Не секрет, что многие морские виды полагаются на особые маршруты для своих путешествий. Эти дороги предлагают путешественникам-мореплавателям правильные условия в правильное время года, чтобы провести их через враждебные ландшафты.

В то же время люди провели собственные линии через эти пути, основанные на наших рыболовных промыслах, судоходных путях и национальных границах. Природа более очевидно фрагментирована на суше, однако проходы, соединяющие морских экосистемы, часто неосязаемы для людей.

Новая карта, названная базой данных Migratory Connectivity in the Ocean (MiCO), позволяет ученым, политикам и обычным людям легче увидеть, где мигрирующие морские виды могут выпадать из поля зрения.

Отметим, что новая база данных содержит информацию о 109 видах и основана на трех десятилетиях наблюдений. В результате люди могут узнать куда и откуда направляются морские виды, от птиц до млекопитающих, рыб и черепах, включая и то какие виды и какие границы пересекают.

По словам руководители исследования, эколога движения Лили Бентли из Университета Квинсленда, новый инструмент связывает почти 2000 важнейших мест обитания и подчеркивает важность трансграничного сотрудничества.

Все виды, зарегистрированные в MiCO, в какой-то момент своей истории жизни имеют меньшую защиту из-за различий в юрисдикциях. Это означает, что ни одна страна не может полностью защитить мигрирующие виды без помощи других.

Пример возможности базы данных отображать данные о миграции — в данном случае, маршруты миграции китовых акул Фото: MiCO

Как потепление земли влияет на миграцию в океане

В 2023 году исследование показало, что изменение климата оказывает катастрофическое воздействие на мигрирующие виды. Дело в том, что изменение температуры океана влияет на сроки, численность, ареал и выживаемость основных источников пищи — например, криль. Изменение климата также сужает ареалы многих видов по направлению к полюсам, вмешиваясь в океанские течения и переполняя ключевые места размножения и питания.

Неисследованный океан

Исследования также показывают, что океан сегодня является наименее изученным местом на Земле. Несмотря на то, что Мировой океан покрывает больше половины поверхности планеты и является домом для невероятного количества жизни, нам все еще слишком мало известно о нем. Результаты указывают, что 99,999% глубин океана все еще не были исследованы людьми.

Ранее Фокус писал о том, когда под водой образовались ворота, давшие жизнь Атлантическому океану.