В океані знайдено понад сотню прихованих доріг: ними користуються мільйони (фото)

Земні океани можуть здаватися нам просторами однієї й тієї ж води, географічно розділеними людьми. Однак це не зовсім так для морських мешканців, які слідують невидимими маршрутами під час своєї міграції.

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Про це пише Science Alert.

У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб відстежити невидимі маршрути, якими понад 100 морських видів, що мігрують і регулярно перетинають міжнародні лінії. У результаті австралійським і американським вченим вдалося скласти інтерактивну карту, що показує вузькі шляхи, які з'єднують місця проживання в океані.

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Приховані шляхи в океані

Не секрет, що багато морських видів покладаються на особливі маршрути для своїх подорожей. Ці дороги пропонують мандрівникам-мореплавцям правильні умови в правильну пору року, щоб провести їх через ворожі ландшафти.

Водночас люди провели власні лінії через ці шляхи, що ґрунтуються на наших рибальських промислах, судноплавних шляхах і національних кордонах. Природа більш очевидно фрагментована на суходолі, проте проходи, що з'єднують морські екосистеми, часто невідчутні для людей.

Нова карта, названа базою даних Migratory Connectivity in the Ocean (MiCO), дає змогу вченим, політикам і звичайним людям легше побачити, де морські види, що мігрують, можуть випадати з поля зору.

Зазначимо, що нова база даних містить інформацію про 109 видів і заснована на трьох десятиліттях спостережень. У результаті люди можуть дізнатися куди й звідки прямують морські види, від птахів до ссавців, риб і черепах, включно з тим, які види і які кордони перетинають.

За словами керівника дослідження, еколога руху Лілі Бентлі з Університету Квінсленду, новий інструмент пов'язує майже 2000 найважливіших місць проживання і підкреслює важливість транскордонного співробітництва.

Усі види, зареєстровані в MiCO, в якийсь момент своєї історії життя мають менший захист через відмінності в юрисдикціях. Це означає, що жодна країна не може повністю захистити види, що мігрують, без допомоги інших.

Приклад можливості бази даних відображати дані про міграцію — в даному випадку, маршрути міграції китових акул Фото: MiCO

Як потепління землі впливає на міграцію в океані

У 2023 році дослідження показало, що зміна клімату чинить катастрофічний вплив на види, що мігрують. Річ у тім, що зміна температури океану впливає на терміни, чисельність, ареал і виживання основних джерел їжі — наприклад, криль. Зміна клімату також звужує ареали багатьох видів у напрямку до полюсів, втручаючись в океанські течії й переповнюючи ключові місця розмноження і харчування.

Недосліджений океан

Дослідження також показують, що океан сьогодні є найменш вивченим місцем на Землі. Попри те, що Світовий океан покриває понад половину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості життя, нам все ще занадто мало відомо про нього. Результати вказують, що 99,999% глибин океану все ще не були досліджені людьми.

Раніше Фокус писав про те, коли під водою утворилися ворота, що дали життя Атлантичному океану.