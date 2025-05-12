Найстрашніше місце: вчені вперше зняли таран, що мчить морським дном і знищує все живе

Дослідники отримали перші у світі кадри, що показують справді катастрофічний і руйнівний вплив тралення в процесі його здійснення. Вчені назвали кадри моторошними.

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Про це пише IFLScience.

Останній фільм Девіда Аттенборо OCEAN містить моторошні кадри тралення з погляду, якого раніше ніколи раніше не бачили: тварини на його шляху. На перших в історії кадрах можна побачити, як головоногі молюски й скати рятуються від стіни з мотузок і металу, коли вона проноситься по морському дну, знищуючи все на своєму шляху. На думку дослідників, це несамовите видовище вкотре підкріплює послання: якщо людство врятує море — воно врятує планету.

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Збиток видно з космосу

Дослідження показують, що наразі шкоду, яку люди завдають морям, буквально видно з космосу: щоразу, коли траулер опускає свою сітку і мчить морським дном, він підіймає шлейфи осаду, які підіймають, створюючи сліди руйнувань, які були сфотографовані на супутникових знімках. Деякі мулові сліди простягаються на десятки кілометрів, і кожен з них знаменує собою руйнування екосистеми, на відновлення якої можуть піти роки.

Дослідження, проведене 2017 року, показало, що тралення дна океану може позбавити його до 41% морського дна — на відновлення втрати цього біорізноманіття може знадобитися понад 6 років. Близько чверті всіх виловлених у дикій природі морепродуктів виловлюють за допомогою траулерів щороку, що дає вам уявлення про масштаби руйнування. Але ще більш страшне, що наслідки тралення буквально можна помітити з космосу.

Сучасний промисловий донний траулер нишпорить по дну океану ланцюгом або металевою балкою, заганяючи все, що він потривожить, у сітку позаду. Часто полюючи всього за одним видом, траулер знищує буквально все, що зустрічається на його шляху. У результаті понад три чверті улову траулера можуть бути викинуті.

Складне відновлення

Дослідження 2024 року показало наскільки радикально можуть відновлюватися екосистеми під час реалізації заходів з охорони морського середовища. Спираючись на 15 років досліджень в охоронюваній морській зоні затоки Лайм, було відзначено збільшення видів рифів на 95% і збільшення кількості риби на неймовірні 400%. Вони також спостерігали зміни, які зробили морське дно більш стійким до екстремальних штормів, що сприятиме поточному відновленню цієї охоронної зони.

Рибальство не є проблемою

Дослідники також зазначають, що бажання захистити океан зовсім не означає, що рибальство — це погано. Насправді рибальство є основним джерелом існування для мільйонів людей у всьому світі, і часто саме ці люди найбільше прагнуть поліпшити те, як ми зберігаємо ресурси океану.

Вчені також дійшли висновку, що найважливіше місце на Землі, ймовірно, розташоване не на суші, а в морі. На жаль, Світовий океан також є найменш вивченим місцем на планеті.

Раніше Фокус писав про найбільш недосліджене місце на Землі: ми бачили лише 0,001% цієї території.