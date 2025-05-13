Акваланг придумали более 70 лет назад: люди лишь сейчас понимают значение этого слова

Слово «акваланг» относится к портативному дыхательному оборудованию для свободно плавающих дайверов, исследующих глубины океана. Оно было придумано еще в начале 1950-х голов, однако люди только сейчас понимают, что оно означает.

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Об этом пишет Daily Mail.

Океан покрывает более половины поверхности планеты, но является самым мало исследованным местом на Земле — фактически, сегодня нами изучено лишь 0,001% морских глубин. Одним из способов исследовать глубины океана является дайвинг, или свободное погружение.

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Значение слова акваланг

"Акваланг" относится к портативному дыхательному оборудованию для свободно плавающих дайверов. Слово было придумано еще в начале 1950-х годов военным врачом з Нью-Джерси, однако люди только сейчас понимают, что оно означает.

Многие могут не знать этого, однако слово "scuba" — это аббревиатура. "Scuba" означает "Self Contained Underwater Breathing Apparatus" — источник дыхательного газа, используемый для подводного плавания, который носит водолаз.

Изначально аббревиатура была придумана в 1952 году майором Кристианом Ламбертсеном, медицинским исследователем из Уэстфилда. Майор Ламбертсен в то время служил в Медицинском корпусе армии США и запатентовал свой дыхательный аппарат как "SCUBA". Отметим, что первое название аппарата было менее запоминающимся: "Laru" — аббревиатура от "дыхательная установка Ламбертсена".

Позже слово "SCUBA" стало общим английским словом, которое использовали для любого автономного дыхательного оборудования для подводного плавания. Только позже оно стало в целом относиться к деятельности с использованием оборудования.

Любопытно, что "scuba" произносится с долгим звуком "oo" ("scooba"), хотя его написание диктует, что оно должно иметь звук "uh" ("scubba"). Считается, что это преднамеренное неправильное произношение сделало слово более запоминающимся или приятным для слуха.

Аквалангист в конце 1960-х годов Фото: Wikimedia Commons

Трудности аббревиатуры

Изначально оно писалось заглавными буквами как "SCUBA", как того требуют правила грамматики, а затем перешло на строчные, что типично для современных сокращений. Именно по этой причине многие люди не понимают, что некоторые общеупотребительные слова являются сокращениями — не только "scuba", но и "laser", "spam" и "gif".

Вот несколько наиболее распространенных примеров аббревиатур, о существовании которых люди могли забыть:

"Nasa", относящееся к космическому агентству США — аббревиатура "National Aeronautics and Space Administration";

"laser", что означает "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" (усиление света путем вынужденного излучения);

Durex — слово-портманто, то есть выдуманное слово, образованное из комбинации других слов; в этом случае прочный, надежный и превосходный.

Любопытно, что даже некоторые эксперты, например профессор общественного здравоохранения в Имперском колледже лондона Хелен Уорд, также не знали, что Durex означает DUrability, Reliability, Excellence.

Ранее Фокус писал о том, что в океане найдены более сотни скрытых дорог: ими пользуются миллионы.