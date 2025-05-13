Акваланг придумали более 70 лет назад: люди лишь сейчас понимают значение этого слова
Слово «акваланг» относится к портативному дыхательному оборудованию для свободно плавающих дайверов, исследующих глубины океана. Оно было придумано еще в начале 1950-х голов, однако люди только сейчас понимают, что оно означает.
Об этом пишет Daily Mail.
Океан покрывает более половины поверхности планеты, но является самым мало исследованным местом на Земле — фактически, сегодня нами изучено лишь 0,001% морских глубин. Одним из способов исследовать глубины океана является дайвинг, или свободное погружение.
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Значение слова акваланг
"Акваланг" относится к портативному дыхательному оборудованию для свободно плавающих дайверов. Слово было придумано еще в начале 1950-х годов военным врачом з Нью-Джерси, однако люди только сейчас понимают, что оно означает.
Многие могут не знать этого, однако слово "scuba" — это аббревиатура. "Scuba" означает "Self Contained Underwater Breathing Apparatus" — источник дыхательного газа, используемый для подводного плавания, который носит водолаз.
Изначально аббревиатура была придумана в 1952 году майором Кристианом Ламбертсеном, медицинским исследователем из Уэстфилда. Майор Ламбертсен в то время служил в Медицинском корпусе армии США и запатентовал свой дыхательный аппарат как "SCUBA". Отметим, что первое название аппарата было менее запоминающимся: "Laru" — аббревиатура от "дыхательная установка Ламбертсена".
Позже слово "SCUBA" стало общим английским словом, которое использовали для любого автономного дыхательного оборудования для подводного плавания. Только позже оно стало в целом относиться к деятельности с использованием оборудования.
Любопытно, что "scuba" произносится с долгим звуком "oo" ("scooba"), хотя его написание диктует, что оно должно иметь звук "uh" ("scubba"). Считается, что это преднамеренное неправильное произношение сделало слово более запоминающимся или приятным для слуха.
Трудности аббревиатуры
Изначально оно писалось заглавными буквами как "SCUBA", как того требуют правила грамматики, а затем перешло на строчные, что типично для современных сокращений. Именно по этой причине многие люди не понимают, что некоторые общеупотребительные слова являются сокращениями — не только "scuba", но и "laser", "spam" и "gif".
Вот несколько наиболее распространенных примеров аббревиатур, о существовании которых люди могли забыть:
- "Nasa", относящееся к космическому агентству США — аббревиатура "National Aeronautics and Space Administration";
- "laser", что означает "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" (усиление света путем вынужденного излучения);
- Durex — слово-портманто, то есть выдуманное слово, образованное из комбинации других слов; в этом случае прочный, надежный и превосходный.
Любопытно, что даже некоторые эксперты, например профессор общественного здравоохранения в Имперском колледже лондона Хелен Уорд, также не знали, что Durex означает DUrability, Reliability, Excellence.
Ранее Фокус писал о том, что в океане найдены более сотни скрытых дорог: ими пользуются миллионы.