Акваланг придумали понад 70 років тому: люди лише зараз розуміють значення цього слова

Слово "акваланг" відноситься до портативного дихального обладнання для дайверів, які вільно плавають і досліджують глибини океану. Воно було придумано ще на початку 1950-х років, проте люди тільки зараз розуміють, що воно означає.

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Про це пише Daily Mail.

Океан вкриває понад половину поверхні планети, але є найменш дослідженим місцем на Землі — фактично, сьогодні нами досліджено лише 0,001% морських глибин. Одним зі способів дослідити глибини океану є дайвінг, або вільне занурення.

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Значення слова акваланг

"Акваланг" належить до портативного дихального обладнання для дайверів, які вільно плавають. Слово було придумано ще на початку 1950-х років військовим лікарем з Нью-Джерсі, проте люди тільки зараз розуміють, що воно означає.

Багато хто може не знати цього, проте слово "scuba" — це абревіатура. "Scuba" означає "Self Contained Underwater Breathing Apparatus" — джерело дихального газу, що використовується для підводного плавання, яке носить водолаз.

Спочатку абревіатуру придумав 1952 року майор Крістіан Ламбертсен, медичний дослідник із Вестфілда. Майор Ламбертсен у той час служив у Медичному корпусі армії США і запатентував свій дихальний апарат як "SCUBA". Зазначимо, що перша назва апарата була менш запам'ятовуваною: "Laru" — абревіатура від "дихальна установка Ламбертсена".

Пізніше слово "SCUBA" стало загальним англійським словом, яке використовували для будь-якого автономного дихального обладнання для підводного плавання. Тільки пізніше воно стало загалом стосуватися діяльності з використанням обладнання.

Цікаво, що "scuba" вимовляється з довгим звуком "oo" ("scooba"), хоча його написання диктує, що воно повинно мати звук "uh" ("scubba"). Вважається, що ця навмисна неправильна вимова зробила слово більш запам'ятовуваним або приємним для слуху.

Аквалангіст наприкінці 1960-х років Фото: чума

Труднощі абревіатури

Спочатку воно писалося великими літерами як "SCUBA", як того вимагають правила граматики, а потім перейшло на малі, що типово для сучасних скорочень. Саме з цієї причини багато людей не розуміють, що деякі загальновживані слова є скороченнями — не тільки "scuba", а й "laser", "spam" і "gif".

Ось кілька найпоширеніших прикладів абревіатур, про існування яких люди могли забути:

"Nasa", що належить до космічного агентства США — абревіатура "National Aeronautics and Space Administration";

"laser", що означає "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" (посилення світла шляхом вимушеного випромінювання);

Durex — слово-портманто, тобто вигадане слово, утворене з комбінації інших слів; у цьому випадку міцний, надійний і чудовий.

Цікаво, що навіть деякі експерти, як-от професорка громадської охорони здоров'я в Імперському коледжі Лондона Гелен Ворд, також не знали, що Durex означає DUrability, Reliability, Excellence.

Раніше Фокус писав про те, що в океані знайдено понад сотню прихованих доріг: ними користуються мільйони.