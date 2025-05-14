Что-то неожиданное создает на дне океана 5-метровые круги: ученые ошибались в том, что их создало

Ранее считалось, что гигантские отметины были созданы на дне океана метаном, однако более внимательное рассмотрение указывает на то, что метан вовсе не был обнаружен в этих морских регионах. Новое исследование также указывает на то, что открытие полезно для разработчиков ветряных электростанций.

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Об этом пишет IFLScience.

У берегов Калифорнии были замечены странные и регулярные кольцевые структуры, выстилающие дно океана, созданное в доисторические времена. Эта область известна как Сур-Покмарк и по размеру сопоставима с Лос-Анджелесом, а также является местом расположения более 5200 круглых впадин — их диаметр около 200 метров, а глубина достигает 5 метров.

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Дно морского океана усеяно оспинами

Предыдущие исследования уже показали, что похожие оспины ранее были обнаружены по всему миру и, как считалось ранее, были образованы и поддерживаются метановым газом, который пробивается сквозь осадок на дне океана. Это вызвало беспокойство у потенциальных застройщиков, которые хотели разместить в этом районе морскую ветровую электростанцию, поскольку метан мог повлиять на устойчивость морского дна.

В новом исследовании группа ученых из Научно-исследовательского института аквариума залива Монтерей (MBARI), Геологической службы США (USGS) и Стэнфордского университета обнаружила нечто странное: в этом регионе не было обнаружено никаких доказательств наличия метана.

По словам руководителя исследования, старшего научного сотрудника MBARI Ив Лундстен, существует много вопросов о морском дне и его процессах, которые все еще остаются без ответа. Новая работа ученых также предоставляет важные данные о морском дне для менеджеров по ресурсам и других лиц, рассматривающих потенциальные морские площадки для подводной инфраструктуры, чтобы в конце концов можно было принять верные решения.

Тайна оспин на дне океана

В ходе исследования ученые использовали подводные беспилотники, чтобы картировать более 300 оспин, средняя глубина которых составляла около 5 метров, однако некоторые из них могли достигать невероятных 50 метров. Кроме того, они взяли более 500 образцов осадков, обнаруженных в 5 оспинах и около них, ни в одном из которых не было обнаружено метана.

Теперь ученые пришли к выводу, что оспины на дне океана вовсе не являются порождением метана, на самом деле следы представляют собой результат гравитационных потоков осадка. По словам авторов исследования, подповерхностные профили и образцы осадка показали, что оспины содержат слои мелкого осадка, медленно отлагавшегося с течением времени, чередующиеся с песчаными слоями, отложенными крупными потоками осадка.

Ученые считают, что эти потоки, вероятно, размывают центры оспинок и оставляют после себя регионально непрерывные песчаные отложения. Некоторые потоки осадка вызвали достаточную эрозию флангов оспинок, чтобы одновременно сместить положение нескольких оспинок на десятки километров друг от друга

Любопытно, что большинство оспин на дне океана на самом деле не разбросаны хаотично и не сгруппированы, а распределены в регулярном и равномерном узоре. Ученые считают, что прерывистые, неограниченные гравитационные потоки осадка, происходящие по крайней мере в течение последних 280 000 лет, являются источником регионально непрерывных турбидитов и механизмом, который поддерживал регулярно расположенные оспинки с течением времени.

Польза для ветряной энергетики

По словам президента и генерального директора MBARI Криса Шолина, открытие ученых интересно само по себе, однако оно также является хорошей новостью для разработчиков ветряных электростанций в этом районе.

Не секрет, что переход на возобновляемую энергию имеет решающее значение для достижения резкого сокращения выбросов углекислого газа, необходимого для замедления изменения климата на Земле. Однако все еще остается много нерешенных вопросов о возможных экологических последствиях развития морской ветроэнергетики.

Ранее Фокус писал о том, что дно Северного моря испещрено "язвами", но причина их появления очень милая: что это было.