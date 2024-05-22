Невероятное притяжение. Что тысячи лет оставляет огромные и глубокие отпечатки на дне океана (видео)

Исследователи обнаружили новое объяснение появления загадочных стометровых дыр на дне океана.

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Десятилетия назад у побережья Биг-Сура (Калифорния, США) глубоко под поверхностью океана ученые обнаружили странный ландшафт, усеянный большими дырами в глине, иле и песке. С тех пор было много теорий о том, как появился этот ландшафт, но ведущей оставалась та, согласно которой оспины на дне океана являются продуктом утечки метана или горячих жидкостей, вытекающих из недр Земли. Теперь ученые считают, что эта теория была ошибочной, пишет Science Alert.

В новом исследовании команда ученых из Научно-исследовательского института аквариумов Монтерей-Бей (MBARI) и Стэнфордского университета пришли к выводу, что любопытный узор на дне океане в этом районе формирует нечто иное. Ученые не отмечают предыдущую общепринятую теорию, однако считают, что она не может быть справедливой для всех подводных впадин в разных уголках земного океана.

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Отметим, что поле Сур-Покмарк у побережья Калифорнии считается крупнейшим в своем роде в Северной Америке. Его размер сопоставим с размером Лос-Анджелеса и содержит более 5200 впадин, средняя ширина которых составляет 175 метров, а глубина — около 5 метров. Здесь планируют разместить морскую ветряную электростанцию, однако возникают опасения относительно присутствия метана в недрах планеты в этом регионе.

Карта морского дна оспин Биг-Сура Фото: MBARI/Youtube

В новом исследовании ученые использовали морского робота, который изучил морское дно на глубине от 500 до 1500 метров. В результате ученым удалось обнаружить весьма скудные свидетельства источников метана и других потоков жидкости, что не согласуется с общепринятой теорией.

В то же время исследователи пришли к выводу, что во всем может быть виновата сила тяжести. Дело в том, что огромные оспины на дне океана расположены на континентальном склоне, а образцы морского дна, собранные роботом, указывают на то, что осадки время от времени стекали по склону в течение последних минимум 280 000 лет. Последний большой поток произошел 14 000 лет назад, возможно, в результате землетрясения или обвала склона.

Поле покмарка обнаружено у побережья Биг-Сура, Калифорния Фото: MBARI/Youtube

Команда полагает, что такие события могут привести к эрозии в центре каждой оспины. Когда большой осадок скатывается вниз, это может вызвать "достаточную эрозию" для образования более широкой оспины, смещая края "нескольких оспин на десятки километров друг от друга", предполагает команда. Авторы исследования полагают, что этим может быть обусловлено то, что дыры на морском не появляются в виде "цепочек". Впрочем, они признают, что для подтверждения этой идеи потребуются дополнительные моделирования.

По словам соавтора исследования, научного сотрудника Евы Лундстен, им с командой удалось собрать достаточно данных, чтобы установить удивительную связь между дырами на дне океана и гравитационными потоками.

Ученые не знают точно, как изначально образовались эти оспины, но благодаря передовым подводным технологиям им удалось получить новое представление о том, как и почему эти особенности сохранялись на морском дне в течение сотен тысяч лет.

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