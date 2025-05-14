Щось несподіване створює на дні океану 5-метрові кола: вчені помилялися в тому, що їх створило

Раніше вважалося, що гігантські відмітини були створені на дні океану метаном, проте уважніший розгляд вказує на те, що метан зовсім не було виявлено в цих морських регіонах. Нове дослідження також вказує на те, що відкриття корисне для розробників вітряних електростанцій.

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Про це пише IFLScience.

Біля берегів Каліфорнії були помічені дивні й регулярні кільцеві структури, що вистилають дно океану, створене в доісторичні часи. Ця область відома як Сур-Покмарк і за розміром порівнянна з Лос-Анджелесом, а також є місцем розташування понад 5200 круглих западин — їхній діаметр близько 200 метрів, а глибина сягає 5 метрів.

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Дно морського океану всіяне віспинами

Попередні дослідження вже показали, що схожі віспини раніше були виявлені по всьому світу і, як вважалося раніше, були утворені та підтримуються метановим газом, який пробивається крізь осад на дні океану. Це викликало занепокоєння у потенційних забудовників, які хотіли розмістити в цьому районі морську вітрову електростанцію, оскільки метан міг вплинути на стійкість морського дна.

У новому дослідженні група вчених із Науково-дослідного інституту акваріума затоки Монтерей (MBARI), Геологічної служби США (USGS) і Стенфордського університету виявила щось дивне: у цьому регіоні не було виявлено жодних доказів наявності метану.

За словами керівника дослідження, старшого наукового співробітника MBARI Ів Лундстен, існує багато запитань про морське дно і його процеси, які все ще залишаються без відповіді. Нова робота вчених також надає важливі дані про морське дно для менеджерів з ресурсів та інших осіб, які розглядають потенційні морські майданчики для підводної інфраструктури, щоб врешті-решт можна було ухвалити правильні рішення.

Таємниця віспин на дні океану

Під час дослідження вчені використовували підводні безпілотники, щоб картувати понад 300 віспин, середня глибина яких становила близько 5 метрів, проте деякі з них могли сягати неймовірних 50 метрів. Крім того, вони взяли понад 500 зразків опадів, виявлених у 5 віспинах і біля них, у жодному з яких не було виявлено метану.

Тепер учені дійшли висновку, що віспини на дні океану зовсім не є породженням метану, насправді сліди є результатом гравітаційних потоків осаду. За словами авторів дослідження, підповерхневі профілі та зразки осаду засвідчили, що віспини містять шари дрібного осаду, що повільно відкладався з плином часу, які чергуються з піщаними шарами, відкладеними великими потоками осаду.

Вчені вважають, що ці потоки, ймовірно, розмивають центри віспинок і залишають після себе регіонально безперервні піщані відкладення. Деякі потоки осаду викликали достатню ерозію флангів віспинок, щоб одночасно змістити положення декількох віспинок на десятки кілометрів один від одного

Цікаво, що більшість віспин на дні океану насправді не розкидані хаотично і не згруповані, а розподілені в регулярному і рівномірному візерунку. Вчені вважають, що переривчасті, необмежені гравітаційні потоки осаду, що відбувалися принаймні протягом останніх 280 000 років, є джерелом регіонально безперервних турбідитів і механізмом, який підтримував регулярно розташовані віспинки з плином часу.

Користь для вітряної енергетики

За словами президента і генерального директора MBARI Кріса Шоліна, відкриття вчених цікаве саме по собі, проте воно також є гарною новиною для розробників вітряних електростанцій у цьому районі.

Не секрет, що перехід на відновлювану енергію має вирішальне значення для досягнення різкого скорочення викидів вуглекислого газу, необхідного для уповільнення зміни клімату на Землі. Однак все ще залишається багато не розв'язаних питань щодо можливих екологічних наслідків розвитку морської вітроенергетики.

Раніше Фокус писав про те, що дно Північного моря поцятковане "виразками", але причина їхньої появи дуже мила: що це було.