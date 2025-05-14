В Антарктиде обнаружен "вдох" эпохи плиоцена: где хранился воздух 5 млн лет (видео)

Ледяные керны — довольно хороший способ получить представление об атмосфере ранней Земли благодаря своей способности удерживать внутри льда газы и другие «обломки прошлого». Теперь ученым удалось обнаружить в ледяном керне древний образец воздуха.

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Об этом пишет IFLScience.

Подобно доисторической мухе, попавшей в янтарь во времена динозавров, воздушные реликты раннего климата Земли, в том числе пыль, пузырьки воздуха, морская соль, вулканический пепел или сажа от лесных пожаров, могут оказаться запертыми в ледниковом льду в течение многих веков, а то и миллионов лет. Для климатологов такие реликты особенно ценны, так как рассказывают историю о том, как климат и атмосфера нашей планеты менялись тысяч лет назад.

Самый старый лед на Земле

Анализ пузырьков воздуха, запертых во льду, способен не только рассказать о прошлом планеты, но также может дать подсказки о том, как климат Земли может развиваться в будущем. Поэтому ученые регулярно пытаются найти самый старый на планете лед, чтобы изучить его.

До недавнего времени самым древним льдом, извлеченным из самой толстой части Антарктического ледяного щита, считался образец возрастом около 800 000 лет. Однако этого казалось недостаточно: отсутсвие льда старше 1 миллиона лет серьезно ограничивало прямые палеоклиматические данные и создавало неопределенности при моделировании будущих климатических прогнозов, включающих смоделированную конфигурацию прошлого Антарктического ледяного покрова.

Это особенно важно в эпоху плиоцена, когда глобальные температуры поверхности и уровни CO2 были выше нынешних, и которая считается аналогом текущего антропогенного потепления.

"Вдох" плиоцена

В новом исследовании ученые попытались найти намного более древний лед. Для этого ученые взяли богатый обломками ледяной керн длиной 944 сантиметра из долины Онг, расположенной в Трансантарктических горах, содержащий лед, который, как полагают, даже старше, чем ледяные щиты восточной Антарктиды. Далее ученые проанализировали возраст льда, использовав методы датирования космогенных нуклидов.

По данным геологической службы США, космогенные нуклиды производятся с низкой скоростью при взаимодействии космических лучей с элементами как в атмосфере, так и в поверхностных материалах, включая скальные породы и почву.

Результаты исследования показали, что ученые, похоже, сорвали джекпот. Ученые обнаружили, что образец ледяного керна содержал два отдельных слоя: верхний слой датировался примерно 2,95 миллиона лет; под ним находился еще один слой возрастом от 4,3 до 5,1 миллиона лет.

Отметим, что возраст второго слоя совпадает с эпохой плиоцена — 5,3-2,6 миллиона лет. Хотя диапазон датированного возраста довольно широк из-за сложностей, вызванных старостью и датированием воздействия-захоронения, он все же является прямым доказательством расширения Восточно-Антарктического ледникового щита и локального расширения льда в то время.

Исследователи также признают, что потребуются дополнительные исследования и больше образцов, чтобы сделать дополнительные выводы.

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