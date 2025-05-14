В Антарктиді виявлено "вдих" епохи пліоцену: де зберігалося повітря 5 млн років (відео)

Крижані керни — досить хороший спосіб отримати уявлення про атмосферу ранньої Землі завдяки своїй здатності утримувати всередині льоду гази та інші "уламки минулого". Тепер ученим вдалося виявити в крижаному керні стародавній зразок повітря.

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Про це пише IFLScience.

Подібно до доісторичної мухи, що потрапила в бурштин за часів динозаврів, повітряні релікти раннього клімату Землі, зокрема пил, бульбашки повітря, морська сіль, вулканічний попіл або сажа від лісових пожеж, можуть опинитися замкненими в льодовиковому льоду протягом багатьох століть, а то й мільйонів років. Для кліматологів такі релікти особливо цінні, оскільки розповідають історію про те, як клімат і атмосфера нашої планети змінювалися тисячі років тому.

Найстаріший лід на Землі

Аналіз бульбашок повітря, замкнених у льоду, здатний не тільки розповісти про минуле планети, але також може дати підказки про те, як клімат Землі може розвиватися в майбутньому. Тому вчені регулярно намагаються знайти найстаріший на планеті лід, щоб вивчити його.

Донедавна найдавнішим льодом, витягнутим із найтовстішої частини Антарктичного крижаного щита, вважався зразок віком близько 800 000 років. Однак цього здавалося недостатньо: відсутність льоду старше 1 мільйона років серйозно обмежувала прямі палеокліматичні дані та створювала невизначеності під час моделювання майбутніх кліматичних прогнозів, які включають змодельовану конфігурацію минулого Антарктичного крижаного покриву.

Це особливо важливо в епоху пліоцену, коли глобальні температури поверхні та рівні CO2 були вищими за нинішні, і яку вважають аналогом поточного антропогенного потепління.

"Вдих" пліоцену

У новому дослідженні вчені спробували знайти набагато давніший лід. Для цього вчені взяли багатий уламками крижаний керн завдовжки 944 сантиметри з долини Онг, розташованої в Трансантарктичних горах, що містить лід, який, як вважають, навіть старший, ніж крижані щити східної Антарктиди. Далі вчені проаналізували вік льоду, використавши методи датування космогенних нуклідів.

За даними геологічної служби США, космогенні нукліди виробляються з низькою швидкістю під час взаємодії космічних променів з елементами як в атмосфері, так і в поверхневих матеріалах, зокрема в скельних породах і ґрунті.

Результати дослідження показали, що вчені, схоже, зірвали джекпот. Вчені виявили, що зразок крижаного керна містив два окремі шари: верхній шар датувався приблизно 2,95 мільйона років; під ним знаходився ще один шар віком від 4,3 до 5,1 мільйона років.

Зазначимо, що вік другого шару збігається з епохою пліоцену — 5,3-2,6 мільйона років. Хоча діапазон датованого віку доволі широкий через складнощі, спричинені старістю та датуванням впливу-поховання, він все ж таки є прямим доказом розширення Східно-Антарктичного льодовикового щита та локального розширення льоду в той час.

Дослідники також визнають, що будуть потрібні додаткові дослідження і більше зразків, щоб зробити додаткові висновки.

Раніше Фокус писав про те, що вчені відновили будинок "полярних динозаврів": як хижаки жили в Антарктиді 120 млн років тому.