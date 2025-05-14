Кот-психопат: ученые создали анкету для проверки вашего домашнего любимца

Коты также могут быть психопатами, как и люди. Ученые создали специальную анкету CAT-Tri+, позволяющую владельцам оценить уровень психопатических черт у домашних любимцев.

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Об этом пишет ScienceAlert.

Группа ученых из Ливерпульского университета разработала специальный тест, позволяющий оценить личностные черты котов по триархической модели психопатии. Интересно, что анкета изначально была предназначена для людей, однако ученые адаптировали ее под домашних животных, в частности котов.

Тест предусматривает оценивание по трем основным критериям. После прохождения анкеты, доступной в онлайн-формате, владелец животного получает индивидуальный показатель — CAT-Tri+, отражающий уровень психопатических черт кота. Эти знания якобы могут помочь улучшить отношения между животными и их хозяевами.

"Наши собственные коты и различия в их поведении вдохновили нас на это исследование. Мне особенно интересно, как восприятие психопатии у кота может повлиять на отношение к нему со стороны владельца. Мой кот Гамбол, например, имеет высокие показатели по шкале", — рассказала психолог Ребекка Эванс.

Изучение поведения животных может улучшить их отношения с хозяевами Фото: Getty Images

Анкета "для котов"

Анкета содержит 46 пунктов, которые охватывают различные аспекты поведения животного. В частности, исследуется:

активность во время исследования среды;

реакция на опасность;

взаимодействие с другими котами;

потребность в постоянной стимуляции;

соблюдение домашних правил.

Оцениваются также внезапные изменения настроения животного, агрессия к незнакомым людям, реакции на поглаживание, а также проявления недружелюбности как к людям, так и к другим домашним любимцам. Владелец выбирает вариант ответа от "совсем не описывает моего кота" до "очень хорошо описывает моего кота", после чего получает результат.

Психопатия — черта животных?

По словам Ребекки Эванс, определенные проявления психопатии на самом деле свойственны всем котам.

"Вероятно, элементы психопатического поведения присущи большинству кошек, поскольку в прошлом они способствовали выживанию. Например, были полезными для получения пищи, защиты территории или поиска партнера для размножения", — отметила психолог.

Опрос ученых британского университета охватил 2042 владельцев кошек. На основе этого была сформирована окончательная версия анкеты и выявлены определенные поведенческие закономерности.

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