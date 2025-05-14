Кіт-психопат: учені створили анкету для перевірки вашого домашнього улюбленця

Коти також можуть бути психопатами, як і люди. Учені створили спеціальну анкету CAT-Tri+, що дозволяє власникам оцінити рівень психопатичних рис у домашніх улюбленців.

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Про це пише ScienceAlert.

Група вчених з Ліверпульського університету розробила спеціальний тест, що дозволяє оцінити особистісні риси котів за тріархічною моделлю психопатії. Цікаво, що анкета спочатку була призначена для людей, проте науковці адаптували її під домашніх тварин, зокрема котів.

Тест передбачає оцінювання за трьома основними критеріями. Після проходження анкети, доступної в онлайн-форматі, власник тварини отримує індивідуальний показник – CAT-Tri+, що відображає рівень психопатичних рис кота. Ці знання начебто можуть допомогти покращити стосунки між тваринами та їхніми господарями.

"Наші власні коти та відмінності в їхній поведінці надихнули нас на це дослідження. Мені особливо цікаво, як сприйняття психопатії у кота може вплинути на ставлення до нього з боку власника. Мій кіт Гамбол, наприклад, має високі показники за шкалою", – розповіла психологиня Ребекка Еванс.

Вивчення поведінки тварин може покращити їхні стосунки з господарями Фото: Getty Images

Анкета "для котів"

Анкета містить 46 пунктів, які охоплюють різні аспекти поведінки тварини. Зокрема, досліджується:

активність під час дослідження середовища;

реакція на небезпеку;

взаємодія з іншими котами;

потреба в постійній стимуляції;

дотримання домашніх правил.

Оцінюються також раптові зміни настрою тварини, агресія до незнайомих людей, реакції на поглажування, а також прояви недружності як до людей, так і до інших домашніх улюбленців. Власник обирає варіант відповіді від "зовсім не описує мого кота" до "дуже добре описує мого кота", після чого отримує результат.

Психопатія — риса тварин?

За словами Ребекки Еванс, певні прояви психопатії насправді властиві всім котам.

"Імовірно, елементи психопатичної поведінки притаманні більшості кішок, оскільки в минулому вони сприяли виживанню. Наприклад, були корисними для здобуття їжі, захисту території чи пошуку партнера для розмноження", — зазначила психологиня.

Опитування науковців британського університету охопило 2042 власників котів. На основі цього було сформовано остаточну версію анкети та виявлено певні поведінкові закономірності.

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