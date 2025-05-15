Быстрее человеческого моргания: студенты в США создали робота, который собирает кубик Рубика за рекордное время (видео)

В США новосозданный робот собирает кубик Рубика за рекордные 0,103 секунды, что почти втрое быстрее, чем его предшественник из Японии, и попал в "Книгу рекордов Гиннеса". Человек за время решения роботом головоломки не успеет буквально моргнуть, ведь в среднем на моргание затрачивается около 0,2-0,3 секунды.

Related video

О новом мировом рекорде рассказали на официальном сайте Университета Пердью 12 мая.

Студенты Школы электротехники и компьютерной инженерии имени семьи Элморов при Университете Пердью, расположенном в американском городе Вест-Лафайетт штата Индиана, разработали высокоскоростную роботизированную систему, которая получила название Purdubik's Cube.

Американских студентов вдохновил рекорд, установленный около года назад, в мае 2024, японской компанией Mitsubishi Electric Corporation: она разработала робота, способного составлять известную во всем мире головоломку всего за 0,305 секунды. Ученики школы при Университете Пердью поняли, что могут побить этот рекорд, и в течение года вкладывали средства и усилия для разработки собственного скоростного робота.

В мае 2025 года созданная роботизированная система была представлена исследовательскому сообществу. По времени, в течение которого робот сложил кубик Рубика, проект был зарегистрирован в "Книгу рекордов Гиннеса" за "самое быстрое решение головоломки роботом".

Скоростной робот, который складывает кубик Рубика: как работает система

Purdubik's Cube использует машинное зрение для распознавания цветов, алгоритмы решения, оптимизированные под минимальное время, а также промышленное оборудование движения от компании Kollmorgen. Каждое движение определяют точно настроенные профили движения, максимизируя ускорение и механическую эффективность, что позволяет обеспечить координированное управление роботизированной системой с точностью до микросекунд.

Роботизированная система американских студентов интерактивная: Bluetooth-подключение позволяет пользователям перемешивать цвета в реальном времени, а Purdubik's Cube взамен воспроизводит каждое движение и за рекордные миллисекунды решает головоломку, как только завершается перемешивание.

В Университете Пердью назвали систему не просто роботом, а "символом инноваций" учебного заведения, проектом, который "выходит за пределы простой скорости".

Напомним, 14 мая в GameStar Tech рассказали о тонком смартфоне с гигантской батареей на 10 000 мАч, который побил мировой рекорд.

Также 7 мая в Universe Today сообщили, что астрономам удалось обнаружить самую маленькую галактику или же другой рекордный объект.