Швидше за людське моргання: студенти у США створили робота, який збирає кубик Рубіка за рекордний час (відео)

У США новостворений робот збирає кубик Рубіка за рекордних 0,103 секунди, що майже втричі швидше, ніж його попередник із Японії, і потрапив до "Книги рекордів Гіннеса". Людина за час розв'язання роботом головоломки не встигне буквально кліпнути, адже в середньому на моргання затрачається близько 0,2-0,3 секунди.

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Про новий світовий рекорд розповіли на офіційному сайті Університету Пердью 12 травня.

Студенти Школи електротехніки та комп’ютерної інженерії імені родини Елморів при Університеті Пердью, розташованому в американському місті Вест-Лафаєтт штату Індіана, розробили високошвидкісну роботизовану систему, яка отримала назву Purdubik’s Cube.

Американських студентів надихнув рекорд, встановлений близько року тому, у травні 2024, японською компанією Mitsubishi Electric Corporation: вона розробила робота, здатного складати відому у всьому світі головоломку лише за 0,305 секунди. Учні школи при Університеті Пердью зрозуміли, що можуть побити цей рекорд, й упродовж року вкладали кошти та зусилля для розроблення власного швидкісного робота.

У травні 2025 року створена роботизована система була представлена дослідницькій спільноті. За часом, упродовж якого робот склав кубик Рубіка, проєкт було зареєстровано до "Книги рекордів Гіннеса" за "найшвидше розв’язання головоломки роботом".

Швидкісний робот, що складає кубик Рубіка: як працює система

Purdubik’s Cube використовує машинний зір для розпізнавання кольорів, алгоритми розв’язання, оптимізовані під мінімальний час, а також промислове обладнання руху від компанії Kollmorgen. Кожен рух визначають точно налаштовані профілі руху, максимізуючи прискорення та механічну ефективність, що дозволяє забезпечити координоване управління роботизованою системою з точністю до мікросекунд.

Роботизована система американських студентів інтерактивна: Bluetooth-підключення дозволяє користувачам перемішувати кольори в реальному часі, а Purdubik’s Cube натомість відтворює кожен рух та за рекордні мілісекунди розв'язує головоломку, як тільки завершується перемішування.

В Університеті Пердью назвали систему не просто роботом, а "символом інновацій" навчального закладу, проєктом, який "виходить за межі простої швидкості".

Нагадаємо, 14 травня у GameStar Tech розповіли про тонкий смартфон із гігантською батареєю на 10 000 мАг, що побив світовий рекорд.

Також 7 травня у Universe Today повідомили, що астрономам вдалося виявити найменшу галактику або ж інший рекордний об'єкт.