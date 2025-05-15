Люди должны были найти инопланетян еще вчера: статистика объяснила, почему вокруг тишина

Парадокс Ферми, который был назван в честь физика Энрико Ферми, подчеркивает основное противоречие в нашем понимании инопланетной жизни. Несмотря на миллиарды звезд и планет, а также огромный возраст Млечного Пути, люди не нашли ни одну внеземную цивилизацию.

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Об этом пишет Universe Today.

Такое отсутствие контакта особенно озадачивает ученых, так как технологически развитая цивилизация могла бы колонизировать Млечный Путь за несколько миллионов лет. Это достаточно короткий период по космическим меркам.

Основным фактором, влияющим на поиски внеземной жизни, является количество потенциальных цивилизаций. Математическая формула, известная как уравнение Дрейка, была разработана астрономом Фрэнком Дрейком, чтобы оценить количество активных, коммуникабельных внеземных цивилизаций в Млечном Пути.

Эта формула берет во внимание такие факторы, как скорость звездообразования, долю звезд с планетами, количество пригодных для жизни планет на одну звезды, количество цивилизаций, которые используют обнаруживаемые коммуникационные технологии, а также их среднюю продолжительность жизни.

Исходя из уравнения Дрейка, Млечный Путь должен быть населен большим количество цивилизаций, но такие проекты, как SETI, пока никого не нашли. Это поднимает вопросы о том, является ли SETI ценным научным достижением.

Ученый из Нью-Йоркского университета Мэтью Чивилетти говорит, что люди уже должны были обнаружить инопланетные сигналы, если бы определенное количество цивилизаций вели вещание. Если же их количество намного меньше предполагаемого, тогда молчание не должно удивлять. Но, если плотность населения в нашей галактике высокая, молчание также может иметь свой смысл.

Исследование Чивилетти показало, как отсутствие обнаружений SETI может помочь сузить поиска внеземной жизни.

В статье представлена ​​модель для исследования парадокса Ферми и оценки ценности SETI в поиске разумной жизни. Несмотря на свои ограничения, модель предполагает, что отсутствие обнаруженных электромагнитных сигналов от инопланетных цивилизаций может накладывать ограничения на количество существующих таких цивилизаций.

Модель предсказывает 99% вероятность обнаружения по крайней мере одного сигнала, если предполагаемое число цивилизаций (на основе уравнения Дрейка) составляет около 1. Хотя это базовая модель, она показывает, что даже отсутствие результатов от SETI может помочь исключить определенные комбинации числа и продолжительности жизни цивилизаций, потенциально помогая в решении парадокса Ферми.

Напомним, инопланетная жизнь может прятаться в очень неожиданном месте. Исследователи считают, что жизнь может существовать даже рядом с мертвыми звездами.