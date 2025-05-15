Люди мали б знайти інопланетян ще вчора: статистика пояснила, чому навколо тиша

Парадокс Фермі, який був названий на честь фізика Енріко Фермі, підкреслює основне протиріччя в нашому розумінні інопланетного життя. Попри мільярди зірок і планет, а також величезний вік Чумацького Шляху, люди не знайшли жодної позаземної цивілізації.

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Про це пише Universe Today.

Така відсутність контакту особливо спантеличує вчених, оскільки технологічно розвинена цивілізація могла б колонізувати Чумацький Шлях за кілька мільйонів років. Це досить короткий період за космічними мірками.

Основним фактором, що впливає на пошуки позаземного життя, є кількість потенційних цивілізацій. Математична формула, відома як рівняння Дрейка, була розроблена астрономом Френком Дрейком, щоб оцінити кількість активних, комунікабельних позаземних цивілізацій у Чумацькому Шляху.

Ця формула бере до уваги такі чинники, як швидкість зореутворення, частку зірок із планетами, кількість придатних для життя планет на одну зірку, кількість цивілізацій, які використовують комунікаційні технології, що виявляються, а також їхню середню тривалість життя.

Виходячи з рівняння Дрейка, Чумацький Шлях має бути населений великою кількістю цивілізацій, але такі проєкти, як SETI, поки що нікого не знайшли. Це підіймає питання про те, чи є SETI цінним науковим досягненням.

Вчений з Нью-Йоркського університету Метью Чівілетті каже, що люди вже мали б виявити інопланетні сигнали, якби певна кількість цивілізацій вели мовлення. Якщо ж їхня кількість набагато менша за передбачувану, тоді мовчання не повинно дивувати. Але, якщо щільність населення в нашій галактиці висока, мовчання також може мати свій сенс.

Дослідження Чівілетті показало, як відсутність виявлень SETI може допомогти звузити пошуки позаземного життя.

У статті представлено модель для дослідження парадокса Фермі та оцінки цінності SETI в пошуку розумного життя. Попри свої обмеження, модель припускає, що відсутність виявлених електромагнітних сигналів від інопланетних цивілізацій може накладати обмеження на кількість наявних таких цивілізацій.

Модель передбачає 99% ймовірність виявлення принаймні одного сигналу, якщо ймовірна кількість цивілізацій (на основі рівняння Дрейка) становить близько 1. Хоча це базова модель, вона показує, що навіть відсутність результатів від SETI може допомогти виключити певні комбінації кількості та тривалості життя цивілізацій, потенційно допомагаючи у розв'язанні парадокса Фермі.

Нагадаємо, інопланетне життя може ховатися в дуже несподіваному місці. Дослідники вважають, що життя може існувати навіть поруч із мертвими зірками.