Стоил 27 долларов: в Гарварде найден оригинал Великой хартии Вольностей 1300 года

Рукопись, которая долгое время считалась копией Великой хартии вольностей, теперь признана настоящим оригиналом и "одним из самых ценных документов в мире".

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Об этом заявили британские историки. Они подтвердили подлинность документа, хранившегося в библиотеке Гарвардской школы права с 1946 года.

В этом году Гарвардская юридическая школа приобрела рукопись на аукционе за 27,5 долларов США (тогда примерно 7 фунтов стерлингов). Документ хранился в архивах учебного заведения десятилетиями, не вызывая особого внимания.

Профессор Дэвид Карпентер из Королевского колледжа Лондона нашел документ и был "совершенно поражен" им. Он обнаружил, что это редкая и ранее считавшаяся утраченной Великая хартия вольностей, датированная 1300 годом — периодом правления короля Эдуарда I. Профессор отметил, что документ заслуживает быть признанным не просто копией, а оригиналом исторического значения.

Профессора Карпентер и Николас Винсент из Университета Восточной Англии провели исследование, которое доказало, что почерк, размеры и текст рукописи соответствуют другим известным оригиналам 1300 года. Текстовый анализ показал, что порядок слов и формулировки идентичны тем, что встречаются в других экземплярах хартии с того же года.

Документ, по словам исследователей, происходит из города Эпплби, графство Камбрия. Вероятно, он принадлежал семье Лоутеров, которая передала его известному аболиционисту Томасу Кларксону. Впоследствии документ перешел по наследству семье Мейнард и был выставлен на аукционе Sotheby's в 1945 году, где его купил книготорговец. Через несколько месяцев Гарвард приобрел документ по значительно более низкой цене.

На сегодня в мире сохранилось лишь 25 оригинальных хартий различных изданий между 1215 и 1300 годами. Большинство из них — в Великобритании, еще несколько — в США и Австралии. Сейчас документ "может стоить миллионы".

Сейчас исследователи надеются, что Великая хартия вольностей вскоре будет представлена публике, и ее послания станут известными более широкой аудитории

Великая хартия вольностей: что это за документ

Великая хартия вольностей считается первой "неписаной" конституцией Англии. Этот исторический документ заложил основы идеи прав человека и стал важным шагом на пути к утверждению свободы и принципа верховенства права. Хотя изначально документ имел целью урегулировать отношения между королем и баронами, ее принципы стали фундаментом для развития конституционализма, верховенства права и прав человека в стране и за ее пределами.

Напомним, в Великобритании обнаружена уникальная монета 1776 года. Она первая в своем роде, найденная в Великобритании. Никаких записей о подобной находке в стране не подтверждено,

Добавим, что археологи нашли древнеримский город в Англии. Открытие считается ключевым.