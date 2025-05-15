Коштував 27 доларів: в Гарварді знайдений оригінал Великої хартії Вольностей 1300 року

Рукопис, який тривалий час вважався копією Великої хартії вольностей, тепер визнано справжнім оригіналом й "одним із найцінніших документів у світі".

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Про це заявили британські історики. Вони підтвердили справжність документа, що зберігався в бібліотеці Гарвардської школи права з 1946 року.

У цьому році Гарвардська юридична школа придбала рукопис на аукціоні за 27,5 доларів США (тоді приблизно 7 фунтів стерлінгів). Документ зберігався в архівах навчального закладу десятиліттями, не викликаючи особливої уваги.

Професор Девід Карпентер з Королівського коледжу Лондона знайшов документ і був "абсолютно вражений" ним. Він виявив, що це рідкісна і раніше вважалася втраченою Велика хартія вольностей, датована 1300 роком — періодом правління короля Едуарда I. Професор зазначив, що документ заслуговує бути визнаним не просто копією, а оригіналом історичного значення.

Професори Карпентер і Ніколас Вінсент з Університету Східної Англії провели дослідження, яке довело, що почерк, розміри та текст рукопису відповідають іншим відомим оригіналам 1300 року. Текстовий аналіз показав, що порядок слів та формулювання ідентичні тим, що зустрічаються в інших примірниках хартії з того ж року.

Документ, за словами дослідників, походить із міста Епплбі, графство Камбрія. Ймовірно, він належав родині Лоутерів, яка передала його відомому аболіціоністу Томасу Кларксону. Згодом документ перейшов у спадок родині Мейнард і був виставлений на аукціоні Sotheby's у 1945 році, де його купив книготорговець. Через кілька місяців Гарвард придбав документ за значно нижчою ціною.

На сьогодні у світі збереглося лише 25 оригінальних хартій різних видань між 1215 і 1300 роками. Більшість із них — у Великій Британії, ще кілька — у США та Австралії. Нині документ "може коштувати мільйони".

Наразі дослідники сподіваються, що Велика хартія вольностей незабаром буде представлена ​​публіці, і її послання стануть відомими більш широкій аудиторії

Велика хартія вольностей: що це за документ

Велика хартія вольностей вважається першою "неписаною" конституцією Англії. Цей історичний документ заклав підвалини ідеї прав людини та став важливим кроком на шляху до утвердження свободи й принципу верховенства права. Хоча спочатку документ мав на меті врегулювати відносини між королем та баронами, її принципи стали фундаментом для розвитку конституціоналізму, верховенства права та прав людини в країні та за її межами.

Нагадаємо, у Великій Британії виявлено унікальну монету 1776 року. Вона перша у своєму роді, знайдена у Великій Британії. Жодних записів про подібну знахідку у країні не підтверджено,

Додамо, що археологи знайшли давньоримське місто в Англії. Відкриття вважається ключовим.