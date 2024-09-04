Перша за всю історію країни: у Великій Британії виявлено унікальну монету 1776 року

Рідкісні монети є унікальним вікном в історію багатьох, вже навіть не існуючих, держав. Однак нещодавно у Великій Британії знайшли унікальну валюту, яка пройшла незвичайний міжконтинентальний шлях.

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У старій бляшанці з-під ірисок з англійського графства Глостершир завдяки щасливому випадку було виявлено історичну коштовність вартістю в тисячі доларів. Унікальна рідкісна монета, що датується 1776 роком і пережила Американську революцію, буде виставлена на аукціон, щоб знайти собі місце в колекції найзавзятіших нумізматів, пише Fox News.

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Відомий аукціонний дім Wotton Auction Rooms нещодавно натрапив на рідкісний континентальний долар 1776 р. Цю монету, виготовлену з олова, діаметр якої становить 38 мм, було викарбувано під час Американської революції, що робить її примітним артефактом року незалежності Сполучених Штатів. Оскільки таких монет було випущено всього 6 000 штук, а на сьогоднішній день їх залишилося всього 100, ця знахідка вважається великою рідкістю у світі нумізматики.

Континентальний долар 1776 року Фото: SWNS

Аукціоніст Джозеф Тріндер висловив своє хвилювання, зазначивши, що ця монета входить до числа найкращих відкриттів за всю його кар'єру. "Ця монета — відкриття, що входить до п'ятірки найкращих за всю мою кар'єру, і таке, яке сподівається знайти кожен аукціоніст по всій країні", — зазначив Тріндер. Монета, знайдена серед різних дрібничок, таких як прикраси, різьблене каміння і скам'янілості, була перевірена на справжність Нумізматичною гарантійною компанією (NGC) у Сарасоті, штат Флорида.

NGC, відома своїм суворим процесом оцінки, підтвердила автентичність монети після низки наукових тестів, зокрема рентгенівських знімків. Тріндер з радістю привітав підтвердження автентичності, додавши: "Подумати тільки, що ця монета датується роком незалежності Америки, але знайдена у Великій Британії — це унікально саме по собі".

Знахідка важлива не тільки своєю історичною цінністю, а й тим, що вона, схоже, перша у своєму роді, знайдена у Великій Британії. Жодних записів про подібну знахідку у Великій Британії не підтверджено, що робить цю монету особливо винятковою. Континентальний долар 1776 року планується виставити на аукціон у жовтні, де він, як очікується, приверне значний інтерес колекціонерів з усього світу.

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