Первая за всю историю страны: в Великобритании обнаружена уникальная монета 1776 года

Редкие монеты являются уникальным окном в историю многих, уже даже не существующих, государств. Однако недавно в Великобритании нашли уникальную валюту, которая проделала необычный межконтинентальный путь.

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В старой жестянке из-под ирисок из английского графства Глостершир по счастливой случайности была обнаружена историческая драгоценность стоимостью в тысячи долларов. Уникальная редкая монета, датируемая 1776 годом и пережившая Американскую революцию, будет выставлена на аукцион, чтобы найти себе место в коллекции самых рьяных нумизматов, пишет Fox News.

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Известный аукционный дом Wotton Auction Rooms недавно наткнулся на редкий континентальный доллар 1776 г. Эта монета, изготовленная из олова и имеющая диаметр 38 мм, была отчеканена во время Американской революции, что делает ее примечательным артефактом года независимости Соединенных Штатов. Поскольку таких монет было выпущено всего 6 000 штук, а на сегодняшний день их осталось всего 100, эта находка считается большой редкостью в мире нумизматики.

Континентальный доллар 1776 года Фото: SWNS

Аукционист Джозеф Триндер выразил свое волнение, отметив, что эта монета входит в число лучших открытий за всю его карьеру. "Эта монета — открытие, входящее в пятерку лучших за всю мою карьеру, и такое, которое надеется найти каждый аукционист по всей стране", — отметил Триндер. Монета, найденная среди различных безделушек, таких как украшения, резные камни и окаменелости, была проверена на подлинность Нумизматической гарантийной компанией (NGC) в Сарасоте, штат Флорида.

NGC, известная своим строгим процессом оценки, подтвердила подлинность монеты после ряда научных тестов, включая рентгеновские снимки. Триндер с радостью приветствовал подтверждение подлинности, добавив: "Подумать только, что эта монета датируется годом независимости Америки, но найдена в Великобритании — это уникально само по себе".

Находка важна не только своей исторической ценностью, но и тем, что она, похоже, первая в своем роде, найденная в Великобритании. Никаких записей о подобной находке в Великобритании не подтверждено, что делает эту монету особенно исключительной. Континентальный доллар 1776 года планируется выставить на аукцион в октябре, где он, как ожидается, привлечет значительный интерес коллекционеров со всего мира.

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