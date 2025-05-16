Ледопад на самом известном леднике Аргентины: 70-метровые глыбы льда откалываются все чаще

Зрелище откола огромных глыб льда на леднике Перито Морено в Аргентине уже много лет привлекает внимание туристов и гляциологов, однако теперь ученые обеспокоены тем, насколько частыми стали такие драматические события.

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Об этом пишет GMA News Online.

Глубокий треск вырывается из-подо льда и сигнализирует о том, что вот-вот произойдет драматическое падение. Буквально через несколько секунд глыба льда высотой около 70 метров падает с поверхности Перито Морено в воду внизу. Это зрелище года привлекает внимание ученых и туристов, посещающих самый известный ледник в Аргентине. Как правило, посетители стоят на платформах лицом ко льду и ждут, когда следующая трещина расколет прохладный воздух Патагонии. Но теперь ученые обеспокоены.

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Самый известный ледник Антарктиды трещит по швам

В последнее время местных гидов и гляциологов все больше тревожит размер откалывающихся кусков льда. В последние десятилетия Перито Морено нарушал тенденцию, сохраняя массу, несмотря на то, что более теплый климат Земли стимулировал быструю потерю ледников по всему земному шару.

По словам официального туристического гида в национальном парке Лос-Гласьярес в южной провинции Санта-Крус Пабло Кинтероса, откалывание льда такого размера ранее не было обычным явлением на леднике за последние два десятилетия. Лишь в последние 4-6 лет исследователи и гиды начали замечать откол айсбергов таких впечатляющих размеров.

Лицевая сторона ледника, который стекает с вершин Анд и заканчивается в водах озера Аргентина, на протяжении десятилетий оставалась более или менее стабильной, в некоторые годы наступая, а в другие — отступая. Но за последние пять лет наблюдается более устойчивое отступление.

По словам аргентинского гляциолога Лукаса Руса, еще одна загадка заключается в том, как леднику Перито Морено удавалось оставаться относительно стабильным в течение последних 80 лет. Ученые не знают ответа на тот вопрос, однако заметили, что за последние 5 лет, с 2020 года, на некоторых участках ледника Перито Морено начали наблюдаться признаки отступления.

Скорость потери льда ледника Перито Морено увеличилась Фото: Wikipedia

Надежда на восстановление ледового покрова

Исследователи отмечают, что ледник еще может восстановиться, как это случалось ранее. Однако на данный момент Перито Морено теряет от одного до двух метров водного эквивалента в год — если ситуация не изменится, это может привести к ускорению таяния аргентинского ледника.

Отчет 2024 года показал: хотя масса Перито Морено в целом оставалась стабильной в течение полувека. С 2015 года наблюдалась самая быстрая и продолжительная потеря массы за последние 47 лет, в среднем теряя 0,85 метра в год.

Ледники по всему миру исчезают быстрее, чем когда-либо, а за последний трехлетний период была зафиксирована самая большая потеря массы ледников за всю историю наблюдений, согласно отчету ЮНЕСКО в марте.

Почему ледник Перито Морено отступает быстрее

В своем исследовании Руис с коллегами использовали для мониторинга ледника приборы и обнаружила повышение температуры воздуха в этом районе примерно на 0,06 градуса по Цельсию за десятилетие. В то же время количество осадков уменьшилось, что означает меньшее накопление снега и льда.

Основная проблема заключается в том, что потребовалось некоторое время, чтобы почувствовать последствия изменения климата. Однако теперь накопление льда на вершине ледника опережает таяние и откалывание льда внизу.

Изменения, наблюдаемые сегодня, показывают, что баланс сил был нарушен: сегодня ледник теряет толщину и площадь. Пока что ледник остается впечатляющей достопримечательностью для путешественников, которые садятся на лодки, чтобы вблизи увидеть откалывание и огромные айсберги, плавающие вокруг озера. Однако ученые обеспокоены его будущим.

Ранее Фокус писал о том, что то, что ученые обнаружили под ледником Судного дня, ужаснуло их.