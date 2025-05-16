Льодопад на найвідомішому льодовику Аргентини: 70-метрові брили льоду відколюються все частіше

Видовище відколу величезних брил льоду на льодовику Періто Морено в Аргентині вже багато років привертає увагу туристів і гляціологів, проте тепер учені стурбовані тим, наскільки частими стали такі драматичні події.

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Про це пише GMA News Online.

Глибокий тріск виривається з-під льоду і сигналізує про те, що ось-ось відбудеться драматичне падіння. Буквально за кілька секунд брила льоду заввишки близько 70 метрів падає з поверхні Періто Морено у воду внизу. Це видовище року привертає увагу вчених і туристів, які відвідують найвідоміший льодовик в Аргентині. Як правило, відвідувачі стоять на платформах обличчям до льоду і чекають, коли наступна тріщина розколе прохолодне повітря Патагонії. Але тепер учені стурбовані.

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Найвідоміший льодовик Антарктиди тріщить по швах

Останнім часом місцевих гідів і гляціологів все більше турбує розмір шматків льоду, що відколюються. В останні десятиліття Періто Морено порушував тенденцію, зберігаючи масу, попри те, що тепліший клімат Землі стимулював швидку втрату льодовиків по всій земній кулі.

За словами офіційного туристичного гіда в національному парку Лос-Гласьярес у південній провінції Санта-Крус Пабло Кінтероса, відколювання льоду такого розміру раніше не було звичайним явищем на льодовику за останні два десятиліття. Лише в останні 4-6 років дослідники та гіди почали помічати відкол айсбергів таких дивовижних розмірів.

Лицьовий бік льодовика, що стікає з вершин Анд і закінчується у водах озера Аргентина, впродовж десятиліть залишався більш-менш стабільним, у деякі роки наступаючи, а в інші — відступаючи. Але за останні п'ять років спостерігається більш стійкий відступ.

За словами аргентинського гляціолога Лукаса Руса, ще одна загадка полягає в тому, як льодовику Періто Морено вдавалося залишатися відносно стабільним протягом останніх 80 років. Науковці не знають відповіді на те питання, проте помітили, що за останні 5 років, з 2020 року, на деяких ділянках льодовика Періто Морено почали спостерігатися ознаки відступу.

Швидкість втрати льоду льодовика Періто Морено збільшилася Фото: Wikipedia

Надія на відновлення льодового покриву

Дослідники зазначають, що льодовик ще може відновитися, як це траплялося раніше. Однак наразі Періто Морено втрачає від одного до двох метрів водного еквівалента на рік — якщо ситуація не зміниться, це може призвести до прискорення танення аргентинського льодовика.

Звіт 2024 року показав: хоча маса Періто Морено загалом залишалася стабільною протягом півстоліття. З 2015 року спостерігалася найшвидша і найтриваліша втрата маси за останні 47 років, у середньому втрачаючи 0,85 метра на рік.

Льодовики по всьому світу зникають швидше, ніж будь-коли, а за останній трирічний період було зафіксовано найбільшу втрату маси льодовиків за всю історію спостережень, згідно зі звітом ЮНЕСКО в березні.

Чому льодовик Періто Морено відступає швидше

У своєму дослідженні Руїс з колегами використовували для моніторингу льодовика прилади й виявила підвищення температури повітря в цьому районі приблизно на 0,06 градуса за Цельсієм за десятиліття. Водночас кількість опадів зменшилася, що означає менше накопичення снігу та льоду.

Основна проблема полягає в тому, що знадобився деякий час, щоб відчути наслідки зміни клімату. Однак тепер накопичення льоду на вершині льодовика випереджає танення і відколювання льоду внизу.

Зміни, які спостерігаються сьогодні, показують, що баланс сил було порушено: сьогодні льодовик втрачає товщину і площу. Поки що льодовик залишається дивовижною пам'яткою для мандрівників, які сідають на човни, щоб зблизька побачити відколювання та величезні айсберги, що плавають навколо озера. Однак учені стурбовані його майбутнім.

Раніше Фокус писав про те, що те, що вчені виявили під льодовиком Судного дня, жахнуло їх.