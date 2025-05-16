Цунами эпохи динозавров, запертое в янтаре: где оно хранилось последние 115 млн лет

В новом исследовании ученые обнаружили отложения янтаря, которые демонстрируют уникальные деформации, предполагающие, что около 115 миллионов лет назад деревья были смыты в море во время мощного цунами.

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Об этом пишет Live Science.

Доказательства древнего цунами были обнаружены учеными в Японии, скрытыми в янтаре деревьев и датируемыми эпохой динозавров. Образцы янтаря деформированы особым образом, что предполагает, что деревья и растительные остатки были быстро смыты в океан и затонули на морском дне около 115 миллионов лет назад. Ученые интерпретировали это, как свидетельство одного, а возможно и нескольких цунами.

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Оценка древних цунами

Как правило, ученые оценивают, когда в прошлом случались цунами, используя геологические свидетельства, такие как гигантские окаменелые валуны, которые были смыты и отложены на побережья. Исследователи изучают резкие изменения в отложениях осадков вблизи береговых линий, однако может быть сложно отличить следы цунами в палеонтологической летописи от сильных штормов, которые оставляют похожие отложения.

Янтарь представляет собой окаменевшую древесную смолу — жидкость, вырабатываемую деревьями — и может переноситься в океан, когда цунами смывает деревья и растительный мусор в океан, оставляя после себя лишь запись о самом событии.

Свидетельства древнего цунами

В новом исследовании ученые проанализировали богатые янтарем отложения кремния из карьера Симонакагава на севере Хоккайдо (Япония), отложенные в период между 116 и 114 миллионами лет назад, в ранний меловой период, когда регион представлял собой глубокое морское дно.

Команда использовала флуоресцентную визуализацию, что позволяет изучить структуру янтаря. Отметим, что этот метод предполагает фотографирование янтаря, освещаясь ультрафиолетовым светом. В результате образцы янтаря, исследованные учеными, показали рисунок, похожий на то, что геологи называют "структурами пламени". Эта деформация происходит, когда мягкий осадок где-то откалывается и меняет форму до полного затвердения, что приводит к образованию направленных вверх языков пламени между слоями осадка. Исследователи отмечают, что янтарные отложения чаще всего образуют совершенно иные формы, поскольку древесная смола высыхает при контакте с воздухом.

По словам соавтора исследования, палеонтолога Университета Чуо в Токио Ая Куботы, они с коллегами интерпретировали структуры пламени как нечто, указывающее на то, что янтарь был внезапно смыт с суши в океан одним или сразу несколькими цунами, без контакта с воздухом, после чего опустился на морское дно. Затем янтарь был покрыт слоем ила и сохранился в течение миллионов лет.

Определение цунами — сложная задача

Исследователи отмечают, что определение цунами само по себе является невероятно сложной задачей, а потому не сразу стало очевидным, что за необычными образцами стояли цунами. Объединив подробные полевые наблюдения с внутренней структурой янтаря, ученые пришли к выводу, что наиболее вероятной причиной на самом деле были цунами.

По словам Куботы, другие доказательства из этого района подтверждают гипотезу ученых. Речь идет о:

признаки близлежащего оползня примерно в то же время, который мог быть вызван землетрясением;

большие куски грязи, вероятно, вырванные разрушением морского дна;

большие стволы деревьев на том месте, что в то время было морским дном.

Ученые утверждают, что сильные штормовые волны не могли бы повлиять на морское дно таким образом, а если бы стволы деревьев складывались медленно с течением времени, они бы, вероятно, демонстрировали признаки эрозии, чего не было замечено. Простыми словами, все доказательства указывают на то, что огромное количество мусора и растительности было внезапно перенесено на морское дно.

Ранее Фокус писал о том, что в Антарктиде обнаружен "вдох" эпохи плиоцена: где хранился воздух 5 млн лет.