Цунамі епохи динозаврів, замкнене в бурштині: де воно зберігалося останні 115 млн років

У новому дослідженні вчені виявили відкладення бурштину, які демонструють унікальні деформації, що припускають, що близько 115 мільйонів років тому дерева були змиті в море під час потужного цунамі.

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Про це пише Live Science.

Докази стародавнього цунамі були виявлені вченими в Японії, прихованими в бурштині дерев і датованими епохою динозаврів. Зразки бурштину деформовані особливим чином, що передбачає, що дерева і рослинні залишки були швидко змиті в океан і затонули на морському дні близько 115 мільйонів років тому. Вчені інтерпретували це, як свідчення одного, а можливо, й кількох цунамі.

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Оцінка стародавніх цунамі

Як правило, вчені оцінюють, коли в минулому траплялися цунамі, використовуючи геологічні свідоцтва, як-от гігантські скам'янілі валуни, що були змиті та відкладені на узбережжя. Дослідники вивчають різкі зміни у відкладеннях опадів поблизу берегових ліній, проте може бути складно відрізнити сліди цунамі в палеонтологічному літописі від сильних штормів, які залишають схожі відкладення.

Бурштин являє собою скам'янілу деревну смолу — рідину, що виробляється деревами, — і може переноситися в океан, коли цунамі змиває дерева і рослинне сміття в океан, залишаючи після себе лише запис про саму подію.

Свідчення стародавнього цунамі

У новому дослідженні вчені проаналізували багаті бурштином відкладення кремнію з кар'єру Сімонакагава на півночі Хоккайдо (Японія), відкладені в період між 116 і 114 мільйонами років тому, в ранній крейдяний період, коли регіон був глибоким морським дном.

Команда використовувала флуоресцентну візуалізацію, що дає змогу вивчити структуру бурштину. Зазначимо, що цей метод передбачає фотографування бурштину, освітлюючись ультрафіолетовим світлом. У результаті зразки бурштину, досліджені вченими, показали малюнок, схожий на те, що геологи називають "структурами полум'я". Ця деформація відбувається, коли м'який осад десь відколюється і змінює форму до повного затвердіння, що призводить до утворення спрямованих вгору язиків полум'я між шарами осаду. Дослідники зазначають, що бурштинові відкладення найчастіше утворюють зовсім інші форми, оскільки деревна смола висихає під час контакту з повітрям.

За словами співавтора дослідження, палеонтолога Університету Чуо в Токіо Ая Куботи, вони з колегами інтерпретували структури полум'я як щось, що вказує на те, що бурштин раптово змило з суші в океан одним або одразу кількома цунамі, без контакту з повітрям, після чого він опустився на морське дно. Потім бурштин був покритий шаром мулу і зберігся протягом мільйонів років.

Визначення цунамі — складне завдання

Дослідники зазначають, що визначення цунамі саме по собі є неймовірно складним завданням, а тому не одразу стало очевидним, що за незвичайними зразками стояли цунамі. Об'єднавши докладні польові спостереження з внутрішньою структурою бурштину, вчені дійшли висновку, що найімовірнішою причиною насправді були цунамі.

За словами Куботи, інші докази з цього району підтверджують гіпотезу вчених. Йдеться про:

ознаки прилеглого зсуву ґрунту приблизно в той самий час, який міг бути спричинений землетрусом;

великі шматки бруду, ймовірно, вирвані руйнуванням морського дна;

великі стовбури дерев на тому місці, що в той час було морським дном.

Вчені стверджують, що сильні штормові хвилі не могли б вплинути на морське дно таким чином, а якби стовбури дерев складалися повільно з плином часу, вони б, ймовірно, демонстрували ознаки ерозії, чого не було помічено. Простими словами, всі докази вказують на те, що величезна кількість сміття і рослинності була раптово перенесена на морське дно.

Раніше Фокус писав про те, що в Антарктиді виявлено "вдих" епохи пліоцену: де зберігалося повітря 5 млн років.