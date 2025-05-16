Хичкок нервно курит. В небольшом портовом городке птицы массово взрываются в воздухе (видео)

Портовый городок оказался в центре странного явления, сбивающего с толку местных жителей, чиновников и исследователей: в городе наблюдается необъяснимая волна взрывающихся птиц. Более полусотни птиц уже погибли загадочным образом.

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Об этом пишет IFLScience.

Ричмонд — небольшой портовый город в районе залива в Калифорнии (США). Сегодня город оказался в центре странного явления, которое сбивает с толку местных жителей, чиновников и ученых: нечто необъяснимое заставляет птиц взрываться просто в воздухе.

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Полсотни птиц взорвались в небе

Впервые об инциденте рассказали местные жители, которые заметили, как птицы впервые погибли несколько месяцев назад, и с тех пор количество случаев, когда птицы просто "взрывались" в небе лишь участились. По словам жителей Ричмонда, более 50 птиц в этом районе погибли таким образом, а инцидент также был запечатлен на камеру видеонаблюдения.

Содержание видео и ограниченная территория, на которой были обнаружены птицы, заставили некоторых предположить, что смерти связаны с определенным участком электропередач в районе. На кадрах видно, как птица приземлилась на одну из линий электропередач, за чем последовал громкий хлопок и птица упала.

Причины массовой гибели птиц

В результате местные жители обратились в местную полицию, которая потребовала, чтобы компания, ответственная за линии электропередач, провела проверку. Эксперты PG&E провели проверку и заявили, что проблем с электрооборудованием не было, а опора на видео полностью соответствует стандартам безопасности.

Компания также связалась с Департаментом рыбных ресурсов и диких животных Калифорнии с просьбой осмотреть несколько мертвых птиц. Эксперты исследовали останки двух птиц и заявили, что не обнаружили следов поражения током.

В то же время эксперты обнаружили травмы, соответствующие травме, которая могла быть вызвана пневматическим ружьем или рогаткой. Сотрудники Департамента рыбных ресурсов и диких животных Калифорнии также изучили фото других мертвых птиц и обнаружили на них травмы, соответствующие травмам, полученным от ружья или рогатки.

Хотя "хлопающий" звук, который слышали несколько жителей, можно было бы отнести к чему-то вроде выстрела пневматического ружья, эта загадка далека от разгадки. Эксперты отмечают, что точную причину травмы всех этих птиц установить так и не удалось. Сотрудники Департамента рыбных ресурсов и диких животных Калифорнии продолжают расследование и намерены узнать истинную причину гибели пернатых.

Ранее Фокус писал о крупнейшей в истории гибели вида: названо то, что погубило миллионы морских птиц.