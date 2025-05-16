Хічкок нервово курить. У невеликому портовому містечку птахи масово вибухають у повітрі (відео)

Портове містечко опинилося в центрі дивного явища, що збиває з пантелику місцевих жителів, чиновників і дослідників: у місті спостерігається незрозуміла хвиля птахів, що вибухають. Понад півсотні птахів уже загинули загадковим чином.

Related video

Про це пише IFLScience.

Річмонд — невелике портове місто в районі затоки в Каліфорнії (США). Сьогодні місто опинилося в центрі дивного явища, яке збиває з пантелику місцевих жителів, чиновників і вчених: щось незрозуміле змушує птахів вибухати просто в повітрі.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Півсотні птахів вибухнули в небі

Уперше про інцидент розповіли місцеві жителі, які помітили, як птахи вперше загинули кілька місяців тому, і відтоді кількість випадків, коли птахи просто "вибухали" в небі лише почастішали. За словами жителів Річмонда, понад 50 птахів у цьому районі загинули в такий спосіб, а інцидент також було зафіксовано на камеру відеоспостереження.

Зміст відео та обмежена територія, на якій було виявлено птахів, змусили декого припустити, що смерті пов'язані з певною ділянкою електропередач у районі. На кадрах видно, як птах приземлився на одну з ліній електропередач, після чого стався гучний ляск і птах упав.

Причини масової загибелі птахів

У результаті місцеві жителі звернулися в місцеву поліцію, яка зажадала, щоб компанія, відповідальна за лінії електропередач, провела перевірку. Експерти PG&E провели перевірку і заявили, що проблем з електрообладнанням не було, а опора на відео повністю відповідає стандартам безпеки.

Компанія також зв'язалася з Департаментом рибних ресурсів і диких тварин Каліфорнії з проханням оглянути кілька мертвих птахів. Експерти дослідили останки двох птахів і заявили, що не виявили слідів ураження струмом.

Водночас експерти виявили травми, що відповідають травмі, яка могла бути спричинена пневматичною рушницею або рогаткою. Співробітники Департаменту рибних ресурсів і диких тварин Каліфорнії також вивчили фото інших мертвих птахів і виявили на них травми, які відповідають травмам, отриманим від рушниці або рогатки.

Хоча звук "ляскання", який чули кілька мешканців, можна було б віднести до чогось на кшталт пострілу пневматичної рушниці, ця загадка далека від розгадки. Експерти зазначають, що точну причину травми всіх цих птахів встановити так і не вдалося. Співробітники Департаменту рибних ресурсів і диких тварин Каліфорнії продовжують розслідування і мають намір дізнатися справжню причину загибелі пернатих.

Раніше Фокус писав про найбільшу в історії загибель виду: названо те, що згубило мільйони морських птахів.