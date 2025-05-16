Армагеддон близко: на город обрушилось пугающее облако "судного дня"

На прошлой неделе пугающее облако «судного дня» пронеслось над головами жителей одного городка, заставив их испугаться надвигающегося шторма, способного «положить конец миру». Исследователи рассказали о редком явлении, которое местные приняли за приближение Армагеддона.

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Об этом пишет Daily Mail.

Редкое явление охватило сельскую местность Мэриленда, заставив местных жителей ужаснуться приближающемуся концу света. Зловещее белое облако "судного дня" в форме торнадо вырвалось из огромных темных волн и пронеслось по полю в Термонте, штат Мэриленд (США).

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Облако "судного дня"

Местный метеоролог Джастин Берк поделился видео из этого района после прогноза сильного дождя, разрушительных ветров и гроз в течение дня. Местные жители были напуганы и выразили несколько предположений о том, что именно создало пугающее облако.

Некоторые предположили, что на кадрах запечатлен момент, когда торнадо только-только пытается сформироваться. В то же время другие считали, что пугающее облако является предзнаменованием "судного дня".

Чем оказалось облако "судного дня"

По словам метеоролога Дона Дэя, на самом деле странное образование было вакуумом скада, который представляет собой туманный вал, медленно движущийся и не представляющий угрозы. Исследователи также отмечают, что вакуум скада на самом деле имеет совершенно иные характеристики, чем торнадо.

В данном случае использование слова "вакуум" — не лучший способ описать облака скада, потому что на самом деле всасывания не происходит. Облака скада, также известные как облака паннус, представляют собой тип низкорасположенных фрактусных облаков, которые образуются под грозовыми облаками. Они известны как "дополнительные облака", возникающие под основным облаком.

Когда возникает грозовая ситуация, у основания облаков происходит многое, в результате чего могут появиться маленькие вихри, которые будут вращаться у основания облака и уносить часть его с собой. Простыми словами, облака скады — это, по сути, части, которые откололись от более крупных облаков.

Метеорологи признают, что облака скада часто выглядят "устрашающе", а потому наблюдатели принимают их за "торнадо" или "воронкообразные облака". Они известны как "дополнительные облака". Это делает их безопасными.

По словам Дея, такие облака, как правило, возникают в грозовой среде или действительно сильном холодном фронте, когда в воздухе много турбулентности и влаги. Впрочем, ученые признают, что скад также может образоваться в среде, где был торнадо — это свидетельствовало бы о его приближении.

Ранее Фокус писал о том, что в небольшом портовом городке птицы массово взрываются в воздухе.