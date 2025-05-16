Армагеддон близько: на місто обрушилася лякаюча хмара "судного дня"

Минулого тижня страшна хмара "судного дня" пронеслася над головами жителів одного містечка, змусивши їх злякатися шторму, що насувається і здатний "покласти кінець світу". Дослідники розповіли про рідкісне явище, яке місцеві прийняли за наближення Армагеддону.

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Про це пише Daily Mail.

Рідкісне явище охопило сільську місцевість Мериленда, змусивши місцевих жителів жахнутися кінця світу, що наближається. Зловісна біла хмара "судного дня" у формі торнадо вирвалася з величезних темних хвиль і пронеслася по полю в Термонті, штат Мериленд (США).

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Хмара "судного дня"

Місцевий метеоролог Джастін Берк поділився відео з цього району після прогнозу сильного дощу, руйнівних вітрів і гроз протягом дня. Місцеві жителі були налякані та висловили кілька припущень щодо того, що саме створила хмара, яка лякає.

Дехто припустив, що на кадрах зображено момент, коли торнадо тільки-тільки намагається сформуватися. Водночас інші вважали, що хмара, яка лякає, є ознакою "судного дня".

Чим виявилася хмара "судного дня"

За словами метеоролога Дона Дея, насправді дивне утворення було вакуумом скаду, який являє собою туманний вал, що повільно рухається і не становить загрози. Дослідники також зазначають, що вакуум скаду насправді має зовсім інші характеристики, ніж торнадо.

У цьому випадку використання слова "вакуум" — не найкращий спосіб описати хмари скаду, тому що насправді всмоктування не відбувається. Хмари скаду, також відомі як хмари паннус, являють собою тип низькорозташованих фрактусних хмар, які утворюються під грозовими хмарами. Вони відомі як "додаткові хмари", що виникають під основною хмарою.

Коли виникає грозова ситуація, біля основи хмар відбувається багато чого, внаслідок чого можуть з'явитися маленькі вихори, що обертатимуться біля основи хмари та забиратимуть частину її з собою. Простими словами, хмари скади — це, по суті, частини, які відкололися від більших хмар.

Метеорологи визнають, що хмари скаду часто мають "страхітливий вигляд", а тому спостерігачі сприймають їх за "торнадо" або "воронкоподібні хмари". Вони відомі як "додаткові хмари". Це робить їх безпечними.

За словами Дея, такі хмари, як правило, виникають у грозовому середовищі або справді сильному холодному фронті, коли в повітрі багато турбулентності та вологи. Утім, учені визнають, що скад також може утворитися в середовищі, де був торнадо — це свідчило б про його наближення.

Раніше Фокус писав про те, що в невеликому портовому містечку птахи масово вибухають у повітрі.