Трещина из самого ядра Земли: найдена истинная причина раскола Африки (видео)

Исследователи обнаружили под Восточной Африкой спрятанный суперплюм, который может быть причиной ее разлома. Новое открытие ученых может помочь решить давний спор о том, как образовалась Восточно-Африканская рифтовая система.

Related video

Об этом пишет IFLScience.

Первые люди на планете даже не предполагали, что живут в уникальном геологическом контексте. Восточно-Африканская рифтовая система (EARS), как известно, находится в процессе разделения Африки на два континента и является крупнейшей континентальной рифтовой системой на планете. Большинство объяснений этих экстремальных событий основаны на материале мантии, поднимающейся с края загадочной провинции, центр которой находится под Южной Атлантикой. Впрочем, существуют и альтернативные сценарии, например, возможность того, что существует два меньших плюма, а вовсе не один большой.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Тайна раскола Африки

В новом исследовании ученые решили поставить точку в понимании того, что движет EARS. Для этого профессор Фин Стюарт из Университета Глазго с коллегами исследовали изотопные соотношения благородных газов, запертых в магме.

Известно, что благородные газы могут показывать поведение глубоко в недрах земли, потому что в верхней мантии они получают возможность вырваться на свободу в течение миллиардов лет, теряя более легкие изотопы больше, чем тяжелые. Глубже в мантии, как полагают, эти соотношения напоминают те, которые были при формировании Земли. Однако количество этих газов обычно настолько мало, что загрязнение из атмосферы может исказить измерения.

Чтобы убедиться в достоверности результатов, геологам необходимо пробурить глубокую часть Земли, где атмосферное загрязнение маловероятно. Однако это слишком дорого. К счастью, ученые могут использовать данные, полученные во время бурения в коммерческих целях.

Отметим, что огромное тепло, вырабатываемое рифтовой системой, можно использовать для производства электроэнергии. Уже сейчас почти половина электроэнергии Кении поступает из геотермальной энергии, и есть сильный стимул использовать больше, в том числе для экспорта.

Тайна в недрах планеты

Ученые собрали образцы с геотермального поля Мененгаи, а также из близлежащих источников, где загрязнение было маловероятным. Далее их сравнили с газами, собранными в северной части Восточно-Африканской рифтовой системы вокруг Красного моря и южнее в Малави.

Результаты указывают на то, что в каждом случае газы демонстрировали похожие изотопные соотношения, что указывает на схожий источник. Авторы исследования отмечают, это либо замечательное совпадение, либо доказательство того, что газы поступают из общего источника. Это в свою очередь указывает на то, что мантийный материал, вызывающий рифтинг, связан, а не представляет собой отдельные плюмы.

Более того, изотопные соотношения также совпадают с полученными из вулканических пород на Гавайях, наиболее известного примера глубокого мантийного плюма. Напротив, вулканические газы из Южной Африки содержат меньше неона-21 по сравнению с неоном-22, что указывает на другой источник, возможно, расположенный выше в мантии, где у газов было больше возможностей для выхода.

По словам Стюарта, результаты их с коллегами исследования указывают на то, что гигантский горячий сгусток породы на границе ядра и мантии находится под Восточной Африкой. Именно н, вероятно, раздвигает плиты и поддерживает весь континент таким образом, что он находится на сотни метров выше обычного.

Все это вместе дает убедительные доказательства того, что вулканическая активность и тектоническое разделение Восточно-Африканской рифтовой долины, похоже, вызваны активностью в недрах земли. Более того, данные указывают на то, что эта активность, вероятно, начинается с того места, где ядро встречается с мантией. Любопытно, что результаты указывают на то, что разлом, похоже, является результатом более мелких отдельных плюмов с более мелким происхождением.

Ранее Фокус писал о том, что что-то внутри Земли разрывает Африку на части: чем на самом деле вызван Великий раскол.