Тріщина із самого ядра Землі: знайдено справжню причину розколу Африки (відео)

Дослідники виявили під Східною Африкою захований суперплюм, який може бути причиною її розлому. Нове відкриття вчених може допомогти вирішити давню суперечку про те, як утворилася Східноафриканська рифтова система.

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Про це пише IFLScience.

Перші люди на планеті навіть не припускали, що живуть в унікальному геологічному контексті. Східноафриканська рифтова система (EARS), як відомо, перебуває в процесі поділу Африки на два континенти і є найбільшою континентальною рифтовою системою на планеті. Більшість пояснень цих екстремальних подій ґрунтуються на матеріалі мантії, що підіймається з краю загадкової провінції, центр якої розташований під Південною Атлантикою. Втім, існують і альтернативні сценарії, наприклад, можливість того, що існує два менших плюми, а зовсім не один великий.

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Таємниця розколу Африки

У новому дослідженні вчені вирішили поставити крапку в розумінні того, що рухає EARS. Для цього професор Фін Стюарт з Університету Глазго з колегами дослідили ізотопні співвідношення благородних газів, замкнених у магмі.

Відомо, що благородні гази можуть показувати поведінку глибоко в надрах землі, тому що у верхній мантії вони отримують можливість вирватися на свободу протягом мільярдів років, втрачаючи легші ізотопи більше, ніж важкі. Глибше в мантії, як вважають, ці співвідношення нагадують ті, які були під час формування Землі. Однак кількість цих газів зазвичай настільки мала, що забруднення з атмосфери може спотворити вимірювання.

Щоб переконатися в певності результатів, геологам необхідно пробурити глибоку частину Землі, де атмосферне забруднення малоймовірне. Однак це занадто дорого. На щастя, вчені можуть використовувати дані, отримані під час буріння, в комерційних цілях.

Зазначимо, що величезне тепло, що виробляється рифтовою системою, можна використовувати для виробництва електроенергії. Уже зараз майже половина електроенергії Кенії надходить із геотермальної енергії, і є сильний стимул використовувати більше, зокрема для експорту.

Таємниця в надрах планети

Вчені зібрали зразки з геотермального поля Мененгаї, а також із прилеглих джерел, де забруднення було малоймовірним. Далі їх порівняли з газами, зібраними в північній частині Східноафриканської рифтової системи навколо Червоного моря і південніше в Малаві.

Результати вказують на те, що в кожному випадку гази демонстрували схожі ізотопні співвідношення, що вказує на схоже джерело. Автори дослідження зазначають, це або чудовий збіг, або доказ того, що гази надходять зі спільного джерела. Це зі свого боку вказує на те, що мантійний матеріал, який спричиняє рифтинг, пов'язаний, а не являє собою окремі плюми.

Ба більше, ізотопні співвідношення також збігаються з отриманими з вулканічних порід на Гаваях, найбільш відомого прикладу глибокого мантійного плюму. Навпаки, вулканічні гази з Південної Африки містять менше неону-21 порівняно з неоном-22, що вказує на інше джерело, можливо, розташоване вище в мантії, де у газів було більше можливостей для виходу.

За словами Стюарта, результати їхнього з колегами дослідження вказують на те, що гігантський гарячий згусток породи на кордоні ядра і мантії знаходиться під Східною Африкою. Саме він, імовірно, розсовує плити та підтримує весь континент таким чином, що він перебуває на сотні метрів вище звичайного.

Усе це разом дає переконливі докази того, що вулканічна активність і тектонічний поділ Східноафриканської рифтової долини, схоже, викликані активністю в надрах землі. Ба більше, дані вказують на те, що ця активність, ймовірно, починається з того місця, де ядро зустрічається з мантією. Цікаво, що результати вказують на те, що розлом, схоже, є результатом більш дрібних окремих плюмів з більш дрібним походженням.

Раніше Фокус писав про те, що щось усередині Землі розриває Африку на частини: чим насправді викликаний Великий розкол.