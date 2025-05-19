Астрофотограф сделал фотографию знаменитого космического подсолнуха: что это (фото)

М 63 также известная как галактика Подсолнух – это представитель спиральных галактик. На новом снимке она сияет светом огромного количества недавно появившихся звезд.

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Об этом пишет Space.

Астрофотограф Рональд Бречер сделал фотографию спиральной галактики М 63, расположенной на расстоянии примерно 27 млн световых лет от нас, с помощью домашней обсерватории, расположенной возле его дома в Канаде.

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На фотографии видны невероятные детали в рукавах спиральной галактики, рисунок и структура которых поразительно напоминают подсолнух, потому галактика и получила свое прозвище.

Галактика хорошо видна благодаря тому, что в ней находится очень много недавно появившийся бело-голубых звезд, которые выпускают сильное излучение.

Для того, чтобы получить изображение галактики М 63 Бречеру понадобилось заниматься съемкой в течение 13 часов, несмотря на облачную погоду и свет Луны.

В отличие от спиральных галактик с упорядоченной структурой, где спиральные рукава очень хорошо выражены и представляют собой широкие структуры, в галактике М 63 существует много фрагментированных рукавов, расположенных вокруг ее яркого ядра.

Галактика М 63 Фото: space.com

Бречер сфотографировал галактику Подсолнух, используя свой телескоп и астрономическую камеру, а также много других устройств. Во время съемки астрофотограф сделал 158 снимков галактики с разными фильтрами, затем объединил их и обработал с помощью программного обеспечения.

В мае галактика М 63 видна как слабое пятно света в любительские телескопы при хороших условиях просмотра. Галактику M 63 можно найти с помощью ярких звезд Арктур ​​в созвездии Волопаса и Дубхе в созвездии Большой Медведицы. Галактику Подсолнух можно найти на полпути между этими звездами.

Как уже писал Фокус, астрономы провели новое исследование галактики, которая является спутником Млечного Пути и называется Малое Магелланово Облако. Ученые обнаружили странные движения звезд в этой галактике, что указывает на то, что она разделяется по влиянием внешних гравитационных сил.

Также Фокус писал о том, что 18 мая индийская ракета взорвалась вскоре после запуска в космос. В результате был потерян ценный спутник, который должен был наблюдать за Землей круглосуточно, несмотря на облачный покров.