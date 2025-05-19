Астрофотограф зробив фотографію знаменитого космічного соняшника: що це (фото)

М 63 також відома як галактика Соняшник — це представник спіральних галактик. На новому знімку вона сяє світлом величезної кількості зірок, що недавно з'явилися.

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Про це пише Space.

Астрофотограф Рональд Бречер зробив фотографію спіральної галактики М 63, розташованої на відстані приблизно 27 млн світлових років від нас, за допомогою домашньої обсерваторії, розташованої біля його будинку в Канаді.

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На світлині видно неймовірні деталі в рукавах спіральної галактики, малюнок і структура яких разюче нагадують соняшник, тому галактика й отримала своє прізвисько.

Галактику добре видно завдяки тому, що в ній знаходиться дуже багато біло-блакитних зірок, які нещодавно з'явилися і випускають сильне випромінювання.

Для того, щоб отримати зображення галактики М 63 Бречеру знадобилося займатися зйомкою протягом 13 годин, незважаючи на хмарну погоду і світло Місяця.

На відміну від спіральних галактик з упорядкованою структурою, де спіральні рукави дуже добре виражені та являють собою широкі структури, в галактиці М 63 існує багато фрагментованих рукавів, розташованих навколо її яскравого ядра.

Галактика М 63 Фото: space.com

Бречер сфотографував галактику Соняшник, використовуючи свій телескоп і астрономічну камеру, а також багато інших пристроїв. Під час зйомки астрофотограф зробив 158 знімків галактики з різними фільтрами, потім об'єднав їх і обробив за допомогою програмного забезпечення.

У травні галактику М 63 видно як слабку пляму світла в аматорські телескопи за хороших умов перегляду. Галактику M 63 можна знайти за допомогою яскравих зірок Арктур у сузір'ї Волопаса і Дубхе в сузір'ї Великої Ведмедиці. Галактику Соняшник можна знайти на півдорозі між цими зірками.

Як уже писав Фокус, астрономи провели нове дослідження галактики, яка є супутником Чумацького Шляху і називається Мала Магелланова Хмара. Вчені виявили дивні рухи зірок у цій галактиці, що вказує на те, що вона розділяється під впливом зовнішніх гравітаційних сил.

Також Фокус писав про те, що 18 травня індійська ракета вибухнула незабаром після запуску в космос. У результаті було втрачено цінний супутник, який мав спостерігати за Землею цілодобово, незважаючи на хмарний покрив.