Індійська ракета вибухнула невдовзі після запуску в космос: втрачено цінний вантаж (відео)

Спроба Індії запустити супутник для спостереження за Землею на орбіту закінчилася невдачею. Виникла проблема з третім ступенем ракети-носія, що призвело до втрати цінного вантажу.

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Про це пише Space.

Космічний апарат EOS-09 Індійської організації космічних досліджень (ISRO) вирушив у космос на борту ракети-носія PSLV зі стахтового майданчика Космічного центру імені Сатіша Дхавана в неділю, 18 травня, о 3:29 за Києвом. Але цей супутник був знищений унаслідок вибуху третього ступеня ракети приблизно через 6 хвилин після запуску.

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PSLV — це чотириступенева ракета-носій. У ISRO заявили, що всі ступені ракети працювали нормально незабаром після запуску, але потім щось сталося з третім ступенем, а тому місія виявилася невдалою.

Запуск EOS-09 був запланований як дев'ята місія в серії індійських супутників спостереження за Землею. Супутник був оснащений був оснащений спеціальним радаром, який дав би змогу спостерігати за нашою планетою як вдень, так і вночі та крізь хмарний покрив.

Космічний апарат EOS-09 вагою 1694 кг мав бути розгорнутий на орбіті приблизно через 18 хвилин після старту на висоті 535 кілометрів.

Запуск супутника EOS-09 став другим орбітальним запуском цього року для Індії. Перший відбувся в січні, коли ракета-носій вивела в космос навігаційний космічний апарат NVS-02.

Сьогоднішній запуск став 101-м для ISRO і 63-м для ракети PSLV висотою 44,5 метра. Ця ракета була представлена в конфігурації XL, яка включала шість твердопаливних прискорювачів. Це був лише третій невдалий запуск за 32-річну історію ракети-носія.

Також Фокус писав про те, що індійський експериментальний модуль впав з космосу на Землю. Модуль POEM-4 згорів в атмосфері і впав в Індійський океан. Це сталося всього через кілька місяців після його запуску на орбіту.

Як уже писав Фокус, американська компанія Firefly Aerospace запустила ракету-носій Alpha вшосте 29 квітня, але все пішло не так, як планувалося. Місія так і не була завершена, і ракета впала в океан недалеко від Антарктиди.

Ще Фокус писав про те, скільки зірок вибухає у Всесвіті щосекунди. Розрахунки вчених показують, що щосекунди у Всесвіті відбувається велика кількість вибухів наднових, але діапазон кількості вибухів дуже широкий і це залежить від деяких факторів.

Також Фокус писав про те, що астрономи вперше виявили воду біля зірки, схожої на Сонце.