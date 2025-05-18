Индийская ракета взорвалась вскоре после запуска в космос: потерян ценный груз (видео)

Попытка Индии запустить спутник для наблюдения за Землей на орбиту закончилась неудачей. Возникла проблема с третьей ступенью ракеты-носителя, что привело к потере ценного груза.

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Об этом пишет Space.

Космический аппарат EOS-09 Индийской организации космических исследований (ISRO) отправился в космос на борту ракеты-носителя PSLV cо cтаhтовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана в воскресенье, 18 мая, в 3:29 по Киеву. Но этот спутник был уничтожен в результате взрыва третьей ступени ракеты примерно через 6 минут после запуска.

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PSLV — это четырехступенчатая ракета-носитель. В ISRO заявили, что все ступени ракеты работали нормально вскоре после запуска, но затем что-то произошло с третьей ступенью, а потому миссия оказалась неудачной.

Запуск EOS-09 был запланирован как девятая миссия в серии индийских спутников наблюдения за Землей. Спутник был оснащен был оснащен специальным радаром, который позволил бы наблюдать за нашей планетой как днем, так и ночью и сквозь облачный покров.

Космический аппарат EOS-09 весом 1694 кг должен был быть развернут на орбите примерно через 18 минут после старта на высоте 535 километров.

Запуск спутника EOS-09 стал вторым орбитальным запуском в этом году для Индии. Первый состоялся в январе, когда ракета-носитель вывела в космос навигационный космический аппарат NVS-02.

Сегодняшний запуск стал 101-м для ISRO и 63-м для ракеты PSLV высотой 44,5 метра. Эта ракета была представлена в конфигурации XL, которая включала шесть твердотопливных ускорителей. Это была всего лишь третий неудачный запуск за 32-летнюю историю ракеты-носителя.

Также Фокус писал о том, что индийский экспериментальный модуль упал из космоса на Землю. Модуль POEM-4 сгорел в атмосфере и упал в Индийский океан. Это произошло всего через несколько месяцев после его запуска на орбиту.

Как уже писал Фокус, американская компания Firefly Aerospace запустила ракету-носитель Alpha в шестой раз 29 апреля, но все пошло не так, как планировалось. Миссия так и не была завершена, и ракета упала в океан недалеко от Антарктиды.

Еще Фокус писал о том, сколько звезд взрывается во Вселенной каждую секунду. Расчеты ученых показывают, что каждую секунду во Вселенной происходит большое количество взрывов сверхновых, но диапазон количества взрывов очень широк и это зависит от некоторых факторов.

Также Фокус писал о том, что астрономы впервые обнаружили воду возле звезды, похожей на Солнце.