На отдаленном острове найдено "морское чудище" без головы: тому, кто забрал ее, угрожает опасность

Исследователи NOAA сосредоточены на поисках того, кто обезглавил китообразного на отдаленном острове США. Ученые предупреждают, что виновник может быть в опасности, так как морское животное было заражено бактерией.

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Об этом пишет IFLScience.

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Тайна обезглавленного дельфина

На отдаленном острове Ли-Хатафф в Северной Каролине произошло загадочное убийство: местный житель заявил о чудовищной находке — теле мертвого дельфина-афалина, который был обезглавлен, а его голова исчезла.

Обезглавленный дельфин, был обнаружен местным жителем на берегу без головы, однако ученые отмечают более пугающую деталь — морское животное, вероятно, было заражено бактерией. Тот, кто обезглавил дельфина, вероятно, может быть в опасности.

Сотрудники Управления по охране правопорядка рыболовства NOAA передали останки китообразного ученым из Университета Северной Каролины в Уилмингтоне. Ученые пришли к выводу, что афалин, вероятно, умер 15 апреля, однако его голова была удалена позже — в промежутке с 16 по 18 апреля, уже после того, как местный житель заявил о гибели дельфина.

Исследователи провели вскрытие, однако его полные результаты и причина смерти все еще не были обнародованы. Впрочем, уже известно одно: дельфин, похоже, являлся носителем бактерий Brucella.

Зараза в теле дельфина

Исследователи предупреждают, что человек, забравший голову дельфина-афалина, вероятно, находится в опасности, так как, скорее всего, заразился инфекционным заболеванием под названием бруцеллез. Чаще всего инфекцией заражаются, употребляя непастеризованное молоко, однако ее также можно подхватить при контакте с инфицированным животным или просто вдыхая воздух рядом с неправильной коровой или карибу.

Бруцеллез — неприятное заболевание, способное вызвать целый ряд неопределенных симптомов, которые заставляют человека чувствовать себя плохо. Среди симптомов:

лихорадка;

недомогание;

потеря аппетита;

головные боли;

усталость;

боль в суставах;

потеря памяти;

спутанность сознания;

отеки.

Исследователи также предупреждают, что болезнь может вызвать сердечные инфекции и воспаления, которые в крайних случаях могут быть фатальными. К счастью, в 99 из 100 случаев болезнь не является смертельной и лечится антибиотиками.

Вознаграждение за голов кита

Исследователи также обнаружили, что животное, вероятно, было намеренно обезглавлено, что является нарушением Закона о защите морских млекопитающих. В результате эксперты NOAA просят общественность предоставить любую информацию о том, кто мог быть причастен к обезглавливанию афалина. Отметим, что нарушителю может грозить штраф в размере до 100 000 долларов или год тюрьмы.

Эксперты NOAA также объявили вознаграждение в размере 20 000 долларов за информацию, которая может помочь найти того, кто обезглавил кита.

Ранее Фокус писал о том, что четверо афалин напали на детеныша, подкидывая его вверх и ударяя об воду.