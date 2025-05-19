На віддаленому острові знайдено "морське чудовисько" без голови: тому, хто забрав її, загрожує небезпека

Дослідники NOAA зосереджені на пошуках того, хто обезголовив китоподібного на віддаленому острові США. Учені попереджають, що винуватець може бути в небезпеці, оскільки морська тварина була заражена бактерією.

Related video

Про це пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Таємниця обезголовленого дельфіна

На віддаленому острові Лі-Хатафф у Північній Кароліні сталося загадкове вбивство: місцевий житель заявив про жахливу знахідку — тіло мертвого дельфіна-афаліна, якого було обезголовлено, а його голова зникла.

Обезголовленого дельфіна виявив місцевий житель на березі без голови, проте вчені відзначають більш страшну деталь — морська тварина, ймовірно, була заражена бактерією. Той, хто обезголовив дельфіна, ймовірно, може бути в небезпеці.

Співробітники Управління з охорони правопорядку рибальства NOAA передали останки китоподібного вченим з Університету Північної Кароліни у Вілмінгтоні. Науковці дійшли висновку, що афалін, імовірно, помер 15 квітня, проте його голову видалили пізніше — у проміжку з 16 до 18 квітня, вже після того, як місцевий житель заявив про загибель дельфіна.

Дослідники провели розтин, проте його повні результати та причина смерті все ще не були оприлюднені. Утім, уже відомо одне: дельфін, схоже, був носієм бактерій Brucella.

Зараза в тілі дельфіна

Дослідники попереджають, що людина, яка забрала голову дельфіна-афаліна, імовірно, перебуває в небезпеці, оскільки, найімовірніше, заразилася інфекційним захворюванням під назвою бруцельоз. Найчастіше інфекцією заражаються, вживаючи непастеризоване молоко, проте її також можна підхопити під час контакту з інфікованою твариною або просто вдихаючи повітря поруч із неправильною коровою або карибу.

Бруцельоз — неприємне захворювання, здатне спричинити цілу низку невизначених симптомів, які змушують людину почуватися погано. Серед симптомів:

лихоманка;

нездужання;

втрата апетиту;

головні болі;

втома;

біль у суглобах;

втрата пам'яті;

сплутаність свідомості;

набряки.

Дослідники також попереджають, що хвороба може спричинити серцеві інфекції та запалення, які в крайніх випадках можуть бути фатальними. На щастя, у 99 зі 100 випадків хвороба не є смертельною і лікується антибіотиками.

Винагорода за голів кита

Дослідники також виявили, що тварину, ймовірно, було навмисно обезголовлено, що є порушенням Закону про захист морських ссавців. У результаті експерти NOAA просять громадськість надати будь-яку інформацію про те, хто міг бути причетний до обезголовлення афаліна. Зазначимо, що порушнику може загрожувати штраф у розмірі до 100 000 доларів або рік в'язниці.

Експерти NOAA також оголосили винагороду в розмірі 20 000 доларів за інформацію, яка може допомогти знайти того, хто обезголовив кита.

Раніше Фокус писав про те, що четверо афалін напали на дитинча, підкидаючи його вгору і вдаряючи об воду.