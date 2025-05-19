Риск больше, чем ожидалось: в любой момент одна звезда может уничтожить Солнечную систему

Астрономы выяснили, что звезды, которые пролетают близко к Солнцу, могут изменить орбиты некоторых планет Солнечной системы, что приведет к их уничтожению.

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Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет New Scientist.

Ранее считалось, что орбиты планет Солнечной системы являются стабильными, но новые исследования показывают, что это не так. Предполагается, что в течение ближайших нескольких миллиардов лет изменение орбиты Меркурия и Юпитера может привести к тому, что Меркурий врежется в Солнце или Венеру, а также это может привести к столкновению Земли и Марса. Также уничтожить Солнечную систему могут звезды, которые пролетают близко к Солнцу, но считалось, что риск этого очень маленький. Теперь астрономы пришли к выводу, что любая звезда, которая пролетает близко к Солнцу может вызвать больше разрушений, чем предполагалось ранее.

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Любая звезда может разрушить Солнечную систему

По словам ученых, звезды постоянно сближаются с Солнечной системой, что представляет для нее большую угрозу, чем считали астрономы. Ученые создали моделирования, которые показали, что из-за других звезд любая планета Солнечной системы может сойти со своей орбиты в любое время и эта вероятность на 50% выше, чем разрушение Солнечной системы от внутренней нестабильности орбит планет. Последняя, как показало моделирование, может произойти через 4 -5 млрд лет, но влияние пролетающих звезд можно будет ощутить в любой момент времени в течение следующих 4 млрд лет.

Как показывает исследование, когда-то девятая планета, а сейчас карликовая планета Плутон больше всего будет подвержена влиянию пролетающей звезды. Из-за этого Плутон может быть выброшен из Солнечной системы.

Астрономы пришли к выводу, что любая звезда, которая пролетает близко к Солнцу может вызвать больше разрушений, чем предполагалось ранее Фото: NASA

То же самое касается и планеты Меркурий, которая находится ближе к Солнцу: она может быть либо выброшена или же врежется в нашу звезду. Расчеты показали, что вероятность того, что планеты Солнечной системы из-за изменения орбиты Меркурия пострадают, оказалась на 50 -80% выше, чем прошлые оценки. Хотя абсолютный риск того, что орбита Меркурия изменится в ближайшие нескольких миллиардов лет все еще остается низким – на уровне 0,6%, хотя это больше, чем считалось ранее.

Меркурий Фото: NASA

Земля станет непригодной для жизни

Также ученые увеличили абсолютный риск того, что орбиты Марса, Венеры и Земли изменятся до 0,3%, 0,2% и 0,05% соответственно. Для Земли изменение орбиты приведет к катастрофическому изменению климата, что приведет к тому, что наша планета станет непригодной для жизни.

По словам ученых, хотя вероятность того, что любая звезда разрушит Солнечную систему в течение следующих нескольких миллиардов лет, остается небольшой, увеличившись с 1% до 1,5%, все же исследование показало, что другие звезды оказывают большее влияние, чем считалось.

Для Земли изменение орбиты приведет к катастрофическому изменению климата, что приведет к тому, что наша планета станет непригодной для жизни Фото: space.com

Планеты Солнечной системы

Напоминаем, что Солнечная система состоит из четырех внутренних планет — Меркурия, Венеры, Земли и Марса, а также четырех внешних планет – Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Первые планеты являются каменистыми, то есть имеет твердую поверхность, а вторые – это газовые гиганты.

Когда будет уничтожена Земля?

По словам ученых, расчеты показывают, что Солнечная система точно будет разрушена через примерно 5 млрд лет, когда Солнце превратится в белого карлика. Перед этим наша звезда станет красным гигантом, увеличится в размерах, и уничтожит Меркурий, Венеру, Марс и Землю. Останутся ли вращаться другие планеты вокруг белого карлика, маленькой холодной и тусклой звезды, сказать сложно.

Солнце примерно через 5 млрд лет станет красным гигантом Фото: phys.org

Как умрет Солнце?

Напоминаем, что звезды, похожие на Солнце, существуют примерно до 10 млрд лет. После этого в их ядрах заканчивается топливо для термоядерного синтеза, который поддерживает жизнь звезд, и они умирают. Сначала такие звезды становятся красными гигантами, затем сбрасывают свои внешние слои и превращаются в белых карликов. Солнце существует уже примерно 4,6 млрд лет.

Как уже писал Фокус, супербуря на Солнце привела в действие необычный механизм на Земле. Во время мощной солнечной бури в атмосфере Земли заметили загадочное ионосферное явление.

Также Фокус писал о том, что марсоход NASA сделал фотографию спутника Марса Деймос, но ученые не знают, как на самом деле он появился.