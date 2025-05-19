Ризик більший, ніж очікувалося: у будь-який момент одна зірка може знищити Сонячну систему

Астрономи з'ясували, що зірки, які пролітають близько до Сонця, можуть змінити орбіти деяких планет Сонячної системи, що призведе до їхнього знищення.

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Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише New Scientist.

Раніше вважалося, що орбіти планет Сонячної системи є стабільними, але нові дослідження показують, що це не так. Передбачається, що протягом найближчих кількох мільярдів років зміна орбіти Меркурія і Юпітера може призвести до того, що Меркурій вріжеться в Сонце або Венеру, а також це може призвести до зіткнення Землі і Марса. Також знищити Сонячну систему можуть зірки, які пролітають близько до Сонця, але вважалося, що ризик цього дуже маленький. Тепер астрономи дійшли висновку, що будь-яка зірка, яка пролітає близько до Сонця, може спричинити більше руйнувань, ніж передбачалося раніше.

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Будь-яка зірка може зруйнувати Сонячну систему

За словами вчених, зірки постійно зближуються з Сонячною системою, що становить для неї більшу загрозу, ніж вважали астрономи. Науковці створили моделювання, які показали, що через інші зірки будь-яка планета Сонячної системи може зійти зі своєї орбіти в будь-який час і ця ймовірність на 50% вища, ніж руйнування Сонячної системи від внутрішньої нестабільності орбіт планет. Остання, як показало моделювання, може статися через 4-5 млрд років, але вплив пролітаючих зірок можна буде відчути в будь-який момент часу протягом наступних 4 млрд років.

Як показує дослідження, колись дев'ята планета, а зараз карликова планета Плутон найбільше зазнає впливу зірки, що пролітає. Через це Плутон може бути викинутий із Сонячної системи.

Астрономи дійшли висновку, що будь-яка зірка, яка пролітає близько до Сонця, може спричинити більше руйнувань, ніж передбачалося раніше Фото: NASA

Те ж саме стосується і планети Меркурій, яка розташована ближче до Сонця: вона може бути або викинута, або ж вріжеться в нашу зірку. Розрахунки показали, що ймовірність того, що планети Сонячної системи через зміну орбіти Меркурія постраждають, виявилася на 50-80% вищою, ніж минулі оцінки. Хоча абсолютний ризик того, що орбіта Меркурія зміниться в найближчі кілька мільярдів років, все ще залишається низьким — на рівні 0,6%, хоча це більше, ніж вважалося раніше.

Меркурій Фото: NASA

Земля стане непридатною для життя

Також учені збільшили абсолютний ризик того, що орбіти Марса, Венери і Землі зміняться до 0,3%, 0,2% і 0,05% відповідно. Для Землі зміна орбіти призведе до катастрофічної зміни клімату, що призведе до того, що наша планета стане непридатною для життя.

За словами вчених, хоча ймовірність того, що будь-яка зірка зруйнує Сонячну систему протягом наступних кількох мільярдів років, залишається невеликою, збільшившись з 1% до 1,5%, все ж дослідження показало, що інші зірки чинять більший вплив, ніж вважалося.

Для Землі зміна орбіти призведе до катастрофічної зміни клімату, що призведе до того, що наша планета стане непридатною для життя Фото: space.com

Планети Сонячної системи

Нагадуємо, що Сонячна система складається з чотирьох внутрішніх планет — Меркурія, Венери, Землі та Марса, а також чотирьох зовнішніх планет — Юпітера, Сатурна, Урана та Нептуна. Перші планети є кам'янистими, тобто мають тверду поверхню, а другі — це газові гіганти.

Коли буде знищена Земля?

За словами вчених, розрахунки показують, що Сонячна система точно буде зруйнована через приблизно 5 млрд років, коли Сонце перетвориться на білого карлика. Перед цим наша зірка стане червоним гігантом, збільшиться в розмірах, і знищить Меркурій, Венеру, Марс і Землю. Чи залишаться обертатися інші планети навколо білого карлика, маленької холодної і тьмяної зірки, сказати складно.

Сонце приблизно через 5 млрд років стане червоним гігантом Фото: phys.org

Як помре Сонце?

Нагадуємо, що зірки, схожі на Сонце, існують приблизно до 10 млрд років. Після цього в їхніх ядрах закінчується паливо для термоядерного синтезу, який підтримує життя зірок, і вони вмирають. Спочатку такі зірки стають червоними гігантами, потім скидають свої зовнішні шари і перетворюються на білих карликів. Сонце існує вже приблизно 4,6 млрд років.

Як уже писав Фокус, супербуря на Сонці привела в дію незвичайний механізм на Землі. Під час потужної сонячної бурі в атмосфері Землі помітили загадкове іоносферне явище.

Також Фокус писав про те, що марсохід NASA зробив фотографію супутника Марса Деймос, але вчені не знають, як насправді він з'явився.