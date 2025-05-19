В космосе обнаружена таинственная идеальная сфера: астрономы не могут ее объяснить (фото)

В нашей галактике Млечный Путь обнаружено много необычных явлений и объектов, но новое открытие действительно озадачило астрономов. С помощью радиотелескопа ASKAP ученые обнаружили идеальный сферический пузырь в глубоком космосе. Ученые считают, что это скорее всего остаток сверхновой, но то, как он появился, остается загадкой.

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Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет ScienceAlert.

Астрономы назвали обнаруженный таинственный идеально сферический объект "Телейос", в честь древнегреческого слова, означающего "совершенство". Астрономы пока точно не могут объяснить, как образовался этот объект.

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Ученые обнаружили, что этот объект выпускает слабое излучение только в радиоволнах. Исследование показало, что "Телейос" скорее всего является остатком сверхновой типа Ia. Это один из самых ярких взрывов сверхновых во Вселенной.

Сверхновая типа Ia

Такие взрывы сверхновых происходят в двойных системах, где находятся звезда белый карлик (остаток умершей звезды, похожей на Солнце) и более крупная звезда. Белый карлик своей гравитацией притягивает материал соседней звезды и когда его становится больше критической массы, происходит взрыв. В результате белый карлик исчезает.

Проблема с расстоянием и размером загадочной сферы

Астрономы не смогли точно определить расстояние до объекта "Телейос", а потому их текущие оценки показали два значения: примерно 7175 световых лет и примерно 25114 световых лет от нас.

Ученые обнаружили, что этот объект выпускает слабое излучение только в радиоволнах Фото: ScienceAlert

Поскольку объекты выглядят меньше, чем дальше они находятся, два расстояния дают совершенно разные размеры сферического пузыря. Первое, более близкое расстояние предполагает, что объект имеет ширину 46 световых лет. Второе расстояние предполагает, что его ширина составляет 157 световых лет.

Все остатки сверхновых состоят из облака звездного вещества, которое постоянно увеличивается в размерах. Поэтому каждый из размеров предполагает разный возраст остатка сверхновой. Если "Телейос" находится ближе, то он появился меньше, чем 1000 лет назад. Если он находится дальше, то ему более 10 000 лет.

Загадочная сфера — это остаток очень редкой сверхновой

Астрономов озадачило то, что остатки сверхновых типа Ia излучают рентгеновское излучение, но загадочный объект этого не делает. Поэтому ученые предполагают, что "Телейос" может быть остатком сверхновой типа Iax.

Сверхновая типа Iax

Это очень редкий тип сверхновой типа Ia, но в результате этого взрыва белый карлик не исчезает, а вместо него остается остаток этой звезды.

Такая вероятность соответствует свойствам излучения объекта, но в этом случае он должен находиться на расстоянии 3262 световых года от нас. Исходя из этого ширина объекта составляет примерно 11 световых лет. Но ученые не обнаружили на таком расстоянии никакого остатка белого карлика.

Астрономов озадачило то, что остатки сверхновых типа Ia излучают рентгеновское излучение, но загадочный объект этого не делает Фото: ScienceAlert

Загадка симметричной сферы

Есть и еще одна проблема, которая озадачивает астрономов. Обнаруженный объект имеет идеальную симметрию. Но остатки сверхновых почти всегда являются ассиметричными. Ученые говорят, что это новый объект представляет собой очень редкое зрелище, но не невозможное.

Авторы исследования намерены продолжить свое исследование, чтобы определить точное происхождение таинственной идеальной сферы в Млечном Пути.

Фокус уже писал о том, сколько взрывов сверхновых каждую секунду происходит в известной Вселенной.

Также Фокус писал о том, что в любой момент одна звезда может уничтожить Солнечную систему и этот риск больше, чем ожидалось. Астрономы выяснили, что звезды, которые пролетают близко к Солнцу, могут изменить орбиты некоторых планет Солнечной системы, что приведет к их уничтожению.