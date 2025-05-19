У космосі виявлено таємничу ідеальну сферу: астрономи не можуть її пояснити (фото)

У нашій галактиці Чумацький Шлях виявлено багато незвичайних явищ і об'єктів, але нове відкриття дійсно спантеличило астрономів. За допомогою радіотелескопа ASKAP вчені виявили ідеальну сферичну бульбашку в глибокому космосі. Вчені вважають, що це, найімовірніше, залишок наднової, але те, як він з'явився, залишається загадкою.

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Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише ScienceAlert.

Астрономи назвали виявлений таємничий ідеально сферичний об'єкт "Телейос", на честь давньогрецького слова, що означає "досконалість". Астрономи поки точно не можуть пояснити, як утворився цей об'єкт.

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Вчені виявили, що цей об'єкт випускає слабке випромінювання тільки в радіохвилях. Дослідження показало, що "Телейос" найімовірніше є залишком наднової типу Ia. Це один із найяскравіших вибухів наднових у Всесвіті.

Наднова типу Ia

Такі вибухи наднових відбуваються в подвійних системах, де перебувають зірка білий карлик (залишок померлої зірки, схожої на Сонце) і більша зірка. Білий карлик своєю гравітацією притягує матеріал сусідньої зірки і коли його стає більше за критичну масу, відбувається вибух. У результаті білий карлик зникає.

Проблема з відстанню і розміром загадкової сфери

Астрономи не змогли точно визначити відстань до об'єкта "Телейос", а тому їхні поточні оцінки показали два значення: приблизно 7175 світлових років і приблизно 25114 світлових років від нас.

Вчені виявили, що цей об'єкт випускає слабке випромінювання тільки в радіохвилях Фото: ScienceAlert

Оскільки об'єкти виглядають меншими, чим далі вони розташовані, дві відстані дають абсолютно різні розміри сферичної бульбашки. Перша, ближча відстань передбачає, що об'єкт має ширину 46 світлових років. Друга відстань передбачає, що його ширина становить 157 світлових років.

Усі залишки наднових складаються з хмари зоряної речовини, яка постійно збільшується в розмірах. Тому кожен із розмірів передбачає різний вік залишку наднової. Якщо "Телейос" розташований ближче, то він з'явився менше, ніж 1000 років тому. Якщо він розташований далі, то йому понад 10 000 років.

Загадкова сфера — це залишок дуже рідкісної наднової

Астрономів спантеличило те, що залишки наднових типу Ia випромінюють рентгенівське випромінювання, але загадковий об'єкт цього не робить. Тому вчені припускають, що "Телейос" може бути залишком наднової типу Iax.

Наднова типу Iax

Це дуже рідкісний тип наднової типу Ia, але внаслідок цього вибуху білий карлик не зникає, а замість нього залишається залишок цієї зірки.

Така ймовірність відповідає властивостям випромінювання об'єкта, але в цьому разі він має перебувати на відстані 3262 світлових роки від нас. Виходячи з цього ширина об'єкта становить приблизно 11 світлових років. Але вчені не виявили на такій відстані жодного залишку білого карлика.

Астрономів спантеличило те, що залишки наднових типу Ia випромінюють рентгенівське випромінювання, але загадковий об'єкт цього не робить Фото: ScienceAlert

Загадка симетричної сфери

Є і ще одна проблема, яка спантеличує астрономів. Виявлений об'єкт має ідеальну симетрію. Але залишки наднових майже завжди є асиметричними. Вчені кажуть, що цей новий об'єкт являє собою дуже рідкісне видовище, але не неможливе.

Автори дослідження мають намір продовжити своє дослідження, щоб визначити точне походження таємничої ідеальної сфери в Чумацькому Шляху.

Фокус уже писав про те, скільки вибухів наднових щосекунди відбувається у відомому Всесвіті.

Також Фокус писав про те, що в будь-який момент одна зірка може знищити Сонячну систему і цей ризик більший, ніж очікувалося. Астрономи з'ясували, що зірки, які пролітають близько до Сонця, можуть змінити орбіти деяких планет Сонячної системи, що призведе до їх знищення.