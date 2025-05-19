Штормы на Земле настолько сильны, что их эхо слышно в ядре планеты: о чем они могут рассказать

В новом исследовании ученые впервые в истории «услышали» эхо циклонов, закручивающих океанские воды, с обратной стороны нашей планеты — сейсмические волны от сильных штормов могут распространяться по земному ядру.

Related video

Об этом пишет Science Alert.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты, однако он также является наименее изученным местом на Земле — фактически человечеству удалось исследовать лишь 0, 001% глубин Мирового океана. Основная проблема заключается в том, что самые глубокие точки океана являются одними из самых негостеприимных сред на планете, характеризующееся такими характеристиками, как:

высокое давление;

низкие температуры;

недостаток кислорода;

отсутствие солнечного света.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Эхо штормов в самом сердце Земли

Микроскопические волны, генерируемые взаимодействием океана и земной коры, могут помочь ученым заглянуть в скрытые части геологической структуры планеты, такие как регионы, оставшиеся скрытыми из-за нехватки мощных землетрясений в Северной Атлантике.

По словам автора нового исследования, сейсмолога Хрвое Ткалчича из Австралийского национального университета, их с коллегами работа была сосредоточена на изучении этих микросейсмических явлений в качестве альтернативного источника данных для изучения структуры Земли под Австралией.

Известно, что интенсивная штормовая активность, в том числе и циклоны над окном, производит акустическую энергию, достаточно сильную, чтобы пронести по всему земному шару. К тому времени, как эти колебания достигают ядра Земли, они становятся невероятно тонкими, поэтому ученые отправились на поиски этих сейсмических волн, используя чувствительные спиральные массивы датчиков, расположенных в чрезвычайно тихих, отдаленных частях Австралии.

Отслеживание сейсмических волн до места их возникновения Фото: Seismological Research Letters

Новый метод обнаружения сигналов в центре Земли

В ходе исследования ученые объединили данные за несколько дней, чтобы определить регионы, где сигналы были наиболее сильными — это дает представление об источнике и передаче сейсмических волн. Сигналы имеют крошечную амплитуду и часто находятся ниже порога наблюдения одного датчика, а потому требует специальных сетей приборов для регистрации.

Команда отмечает, что им удалось проследить сигналы до вод около Гренландии и Ньюфаундленда, взволнованных зимними штормами. По словам Ткалчича, они с коллегами также обнаружили, что бассейн Ньюфаундленда является значительным и постоянным источником микросейсм, наблюдаемых в большинстве дней в течение периода исследования, что, вероятно, связано с движением частых циклонов в зимние месяцы.

Предполагается, что новый метод обнаружения сигналов через Землю также может оказаться полезным для исследования инопланетных миров.

Ранее Фокус писал о том, что за 70 лет на планету обрушилось уже четыре супертайфуна: ученые встревожены.