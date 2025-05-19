Штормы на Земле настолько сильны, что их эхо слышно в ядре планеты: о чем они могут рассказать
В новом исследовании ученые впервые в истории «услышали» эхо циклонов, закручивающих океанские воды, с обратной стороны нашей планеты — сейсмические волны от сильных штормов могут распространяться по земному ядру.
Об этом пишет Science Alert.
Океан покрывает большую часть поверхности планеты, однако он также является наименее изученным местом на Земле — фактически человечеству удалось исследовать лишь 0, 001% глубин Мирового океана. Основная проблема заключается в том, что самые глубокие точки океана являются одними из самых негостеприимных сред на планете, характеризующееся такими характеристиками, как:
- высокое давление;
- низкие температуры;
- недостаток кислорода;
- отсутствие солнечного света.
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Эхо штормов в самом сердце Земли
Микроскопические волны, генерируемые взаимодействием океана и земной коры, могут помочь ученым заглянуть в скрытые части геологической структуры планеты, такие как регионы, оставшиеся скрытыми из-за нехватки мощных землетрясений в Северной Атлантике.
По словам автора нового исследования, сейсмолога Хрвое Ткалчича из Австралийского национального университета, их с коллегами работа была сосредоточена на изучении этих микросейсмических явлений в качестве альтернативного источника данных для изучения структуры Земли под Австралией.
Известно, что интенсивная штормовая активность, в том числе и циклоны над окном, производит акустическую энергию, достаточно сильную, чтобы пронести по всему земному шару. К тому времени, как эти колебания достигают ядра Земли, они становятся невероятно тонкими, поэтому ученые отправились на поиски этих сейсмических волн, используя чувствительные спиральные массивы датчиков, расположенных в чрезвычайно тихих, отдаленных частях Австралии.
Новый метод обнаружения сигналов в центре Земли
В ходе исследования ученые объединили данные за несколько дней, чтобы определить регионы, где сигналы были наиболее сильными — это дает представление об источнике и передаче сейсмических волн. Сигналы имеют крошечную амплитуду и часто находятся ниже порога наблюдения одного датчика, а потому требует специальных сетей приборов для регистрации.
Команда отмечает, что им удалось проследить сигналы до вод около Гренландии и Ньюфаундленда, взволнованных зимними штормами. По словам Ткалчича, они с коллегами также обнаружили, что бассейн Ньюфаундленда является значительным и постоянным источником микросейсм, наблюдаемых в большинстве дней в течение периода исследования, что, вероятно, связано с движением частых циклонов в зимние месяцы.
Предполагается, что новый метод обнаружения сигналов через Землю также может оказаться полезным для исследования инопланетных миров.
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