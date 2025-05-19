Шторми на Землі настільки сильні, що їхнє відлуння чути в ядрі планети: про що вони можуть розповісти

У новому дослідженні вчені вперше в історії "почули" відлуння циклонів, що закручують океанські води, зі зворотного боку нашої планети — сейсмічні хвилі від сильних штормів можуть поширюватися земним ядром.

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Про це пише Science Alert.

Океан вкриває більшу частину поверхні планети, проте він також є найменш вивченим місцем на Землі — фактично людству вдалося дослідити лише 0,001% глибин Світового океану. Основна проблема полягає в тому, що найглибші точки океану є одними з найбільш негостинних середовищ на планеті, що характеризується такими характеристиками, як:

високий тиск;

низькі температури;

нестача кисню;

відсутність сонячного світла.

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Відлуння штормів у самому серці Землі

Мікроскопічні хвилі, що генеруються взаємодією океану і земної кори, можуть допомогти вченим зазирнути в приховані частини геологічної структури планети, як-от регіони, що залишилися прихованими через брак потужних землетрусів у Північній Атлантиці.

За словами автора нового дослідження, сейсмолога Хрвоє Ткалчича з Австралійського національного університету, їхня з колегами робота була зосереджена на вивченні цих мікросейсмічних явищ як альтернативного джерела даних для вивчення структури Землі під Австралією.

Відомо, що інтенсивна штормова активність, зокрема й циклони над вікном, продукує акустичну енергію, досить сильну, щоб пронести по всій земній кулі. На той час, як ці коливання досягають ядра Землі, вони стають неймовірно тонкими, тож науковці вирушили на пошуки цих сейсмічних хвиль, використовуючи чутливі спіральні масиви датчиків, розташованих у надзвичайно тихих, віддалених частинах Австралії.

Відстеження сейсмічних хвиль до місця їх виникнення Фото: Seismological Research Letters

Новий метод виявлення сигналів у центрі Землі

Під час дослідження вчені об'єднали дані за кілька днів, щоб визначити регіони, де сигнали були найсильнішими — це дає уявлення про джерело і передачу сейсмічних хвиль. Сигнали мають крихітну амплітуду і часто перебувають нижче порога спостереження одного датчика, а тому потребують спеціальних мереж приладів для реєстрації.

Команда зазначає, що їм вдалося простежити сигнали до вод біля Гренландії та Ньюфаундленда, схвильованих зимовими штормами. За словами Ткалчича, вони з колегами також виявили, що басейн Ньюфаундленда є значним і постійним джерелом мікросейсми, спостережуваних у більшості днів протягом періоду дослідження, що, ймовірно, пов'язано з рухом частих циклонів у зимові місяці.

Передбачається, що новий метод виявлення сигналів через Землю також може виявитися корисним для дослідження інопланетних світів.

Раніше Фокус писав про те, що за 70 років на планету обрушилося вже чотири супертайфуни: вчені стривожені.